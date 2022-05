Den har været udskældt størstedelen af sæsonen.

Nu har bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment besluttet at investere et tocifret millionbeløb i Parkens plæne og dens undergrund.

Det oplyser FCK i en pressemeddelelse. Og det er et omfattende stykke arbejde, der nu går i gang på Østerbro i København.

Jordlagene skal udskiftes, der bliver lagt et helt nyt og 'tidssvarende dræningssystem', et nyt vandingssystem, et 'avanceret varmeanlæg med sensorer', og så kommer der et nyt hybrid-græstæppe.

»Vi har gennemført første step af den plan, vi lagde i december, ved at få den nuværende plæne stabiliseret og bragt i god stand hen over foråret. Her har vores groundsman-team gjort en kæmpe indsats og truffet de helt rigtige beslutninger, selvom de har skullet høre på meget, da banen utvivlsomt er den mest omtalte græsplæne i Danmark,« siger formanden i Parken Sport & Entertainment, Allan Agerholm.

»Nu er vi så klar til at præsentere det næste og helt nødvendige step, efter at vi har gennemført omfattende analyser,« siger han om det, der bliver kaldt en 'strategisk vigtig og langsigtet investering'.

De nye planer for græsplænen betyder, at den nuværende undergrund skal fjernes op til to meter ned. FCK oplyser i pressemeddelelsen, at undergrunden i banen ikke har været udskiftet siden indvielsen i 1992.

Dét kombineret med slid fra blandt andet fodboldkampe og koncerter gennem årene har sat sine spor på græsplænen, og FCK kalder kritikken for 'berettiget'.

Sådan så græstæppet i Parken ud, da FCK mødte Randers i mesterskabsspillet.

Plænen kom blandt andet i fokus efter topkampen mod FC Midtjylland i mesterskabsspillet.

»Isoleret set i forhold til produktet er det en katastrofe. Jeg tror ikke, at vi skal begynde at snakke baner, den taler for sig selv,« lød det fra FC Midtjyllands træner, Bo Henriksen, i den forbindelse.

Der blev lagt nyt græs i februar, men det hjalp altså ikke på plænens dårlige stand de første måneder.

FCK oplyser, at der ikke er sat endelig dato på starten af renoveringen af banens undergrund. Man regner dog med, at det kan gøres i vinterpausen i år, da den er lang grundet fodbold-VM i Qatar.

»Det er et enormt arbejde, der tager flere måneder at færdiggøre. Så lang en pause har vi meget sjældent i Parken, og derfor er det oplagt at satse på vinterens lange Superliga-pause, men vi melder ud, når vi har truffet den endelige beslutning omkring timingen,« siger Allan Agerholm.