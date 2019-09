Nicklas Bendtner er 'ovenud lykkelig'.

Det fortalte han flere gange, da han onsdag eftermiddag blev præsenteret officielt i FC København efter sin choktransfer kvart i deadline på transfervinduets sidste dag.

»Det er kæmpestort for mig, og jeg har drømt om det i mange år. For mig er det en sublim mulighed, og jeg glæder mig enormt meget til at komme i gang,« sagde Nicklas Bendtner.

Nu er han FCK-spiller. I første omgang for resten af året, hvilket betyder, at han har fire måneder i klubben i første omgang. 24 kampe havde han selv talt sammen. Og det er alt sammen med et overordnet mål.

»Der er ingen tvivl om, at jeg gerne vil have, at kontrakten bliver forlænget. Det har hele tiden været planen med fire måneders kontrakt, så jeg kan bevise mig selv, men det er ingen hemmelighed, at jeg gerne vil bevise mig for Ståle (Solbakken, FCK-manager, red.), så det kan ende med en forlængelse.«

»Jeg håber på, at jeg kan gøre det så godt, at jeg sidder her igen i januar.«

Svaret kom efter, at Nicklas Bendtner gjorde det klart, som han tidligere har gjort, at han ikke skulle til FCK for at spille en birolle. Han vil bidrage.

»Det er heldigt, jeg kun er 31 og har en masse år i mig endnu. Som 31-årig og skadesfri de seneste to år har jeg masser at bidrage med,« siger Bendtner, der har holdet formen ved lige både med træning, fodbold og cykling, som han er blevet vældig glad for.

Aftalen mellem Nicklas Bendtner og FC København kom altså i endeligt på plads i sidste øjeblik. Men på pressemødet fortalte Ståle Solbakken, at de to har skrevet tæt sammen de seneste tre uger.

Her skulle der i særdeleshed være angriberen, der har presset på for et skifte.

»Hvis Nicklas kan leve op til bare halvdelen af den ydmyghed og de ting, han har sagt i vores meget ærlige snakke, så bliver det rigtig godt. Hvis han kan leve op til det hele, så bliver det fantastisk,« sagde Ståle Solbakken på pressemødet.

Derudover fortalte Nicklas Bendtner også selv, at han havde oplevet en enorm opbakning gennem de seneste ugers usikkerhed om fremtiden.

»For at være ærlig. Jeg har været helt bevæget af den opbakning, jeg har fået fra danskerne. Jeg føler også, at opbakningen, jeg har fået i FCK, selvom jeg ikke var et emne, har været til stede.«

»Jeg fokuserer ikke på, hvad København kan give mig, men hvad jeg kan give København. Jeg har min søn, jeg har min familie, jeg har min kæreste, jeg har min fodbold. Man kan ikke bede om meget mere end det.«

Nicklas Bendtner havde onsdag formiddag sin første træning på FCKs træningsanlæg på Jens Jessens Vej, hvor en del af holdkammeraterne manglede på grund af skader eller landsholdsopgaver.

Den 31-årige angriber kan få sin Superliga-debut den 15. september, hvor FC Købehavn gæster Hobro.