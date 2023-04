Lyt til artiklen

Danske Oliver Sonne har fået en unik mulighed på den anden side af jordkloden.

Og nu fortæller den 22-årige Superliga-spiller til B.T., at drømmen om at trække Perus landsholdstrøje over hovedet og indlede kvalifikationen til VM i 2026, hvor gigantiske fodboldnationer som Argentina og Brasilien venter, er kommet et skridt nærmere.

For nu søger Sonne - hvis bedstemor er fra fodboldgale Peru - om statsborgerskab i det sydamerikanske land, der har lokket Silkeborg-backen med en landsholdskarriere, slutrunder og oplevelser, der er ganske få forundt.

»Min mor og mormor har nu været på den peruvianske ambassade for at dokumentere, at hun er peruviansk. Så ansøgningen om statsborgerskab er sendt, og det gør, at jeg også kan blive peruviansk statsborger,« siger Silkeborg-backen til B.T.

Dermed er en længere flirten mellem Perus fodboldforbund og den vævre højreback nu blevet helt konkret - og i Peru er der planer med højrebacken.

»De synes, jeg er en interessant spiller, og de har en højreback, der er kommet op i årene. De ser fremad, og selv om de ikke har lovet noget konkret, så har jeg mærket en tiltalende interesse.«

»Så skal jeg bare bevise, jeg er god nok,« siger Sonne, der inden længe skal mødes med den peruvianske landstræner Juan Reynoso, som ifølge peruvianske medier er på rundtur i Europa.

Og det er kulminationen på, at Sonne pludselig sidste år blev et glohedt emne i peruvianske medier, der så Sonne som et strålende emne til at overtage pladsen som højreback.

Siden da er interessen blevet mere og mere konkret, mens backen, der desuden er nevø til den danske supermodel Helena Christensen, har skullet veje for og imod at vælge en potentiel landsholdskarriere for Peru.

»Jeg og mine nærmeste har jo været i en overvejelsesfase, hvor vi har talt tingene igennem.«

»Peru ligger ikke lige rundt om hjørnet, og det kommer til at tage meget tid, men jeg kom frem til, at det er mega spændende, og der kan vente nogle oplevelser, jeg ikke ville få ved at sige nej.«

»VM i 2026 er et kæmpe mål for Peru, og det er blandt andet derfor, at jeg synes, deres interesse i mig har været interessant. Det er jo den slags oplevelser, man drømmer om som fodboldspiller, så det vil jeg gøre alt for at hjælpe med, hvis statsborgerskabet kommer helt på plads,« lyder det fra Sonne, der øjner landsholdsdebut i september, hvor der venter VM-kvalifikation mod Paraguay og Brasilien.

»Jeg håber at være med. Jeg har sat mig for det, og medmindre Kasper Hjulmand ringer, eller der sker noget helt vildt, så er det det, som jeg kan forholde mig til lige nu,« siger han og tilføjer om sit valg:

»Jeg har ikke skullet vælge Danmark fra, for der har kun været interesse fra Peru. Men selvfølgelig har det været svært at vælge et andet land. På den anden side så ser jeg sådan på det, at jeg har 12-13 år tilbage af karrieren, og der kunne jo godt nå at ske meget - men det er samtidig nu, at jeg skal træffe valget, og det er bare spændende det hele med Peru.«

Sonne forventer, at det tager et par måneder, før papirarbejdet er helt på plads - men han håber, at forbundet og myndigheder kan fremskynde processen inden september-kampene.