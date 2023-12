Brøndby røg med den store sejr på 4-0 op på i hvert fald en midlertidig førsteplads, og skulle der tidligere være nogen slinger i udmeldingerne om målet for sæsonen, stopper det her.

Forsvarsprofilen Frederik Alves melder klart ud, at holdet går efter guldet, da B.T. spørger ham.

»Ja, selvfølgelig, det gør vi altid. Jeg synes, vi har holdet til det. Det gør jeg. Uden tvivl,« siger Frederik Alves på bagkant af 17. kamp i Superligaen.

Det har givet 34 point og dermed det gyldne snit på to point i gennemsnit.

Brøndbys Frederik Alves Ibsen scorer til 3-0 under superligakampen mellem Brøndby IF og Hvidovre IF på Brøndby Stadion i Brøndby søndag den 3. december 2023.

Netop dét giver ham troen på guld til Vestegnen.

»Jo højere den er, jo større er chancen for at få et mesterskab,« lyder den koncise analyse fra Frederik Alves, som kom på måltavlen for første gang i sin seniorkarriere lige denne søndag.

»Jeg er 24 år, det har taget tre, fire år at score. Endelig. Vi har jo gået og snakket om det. Jeg er blevet drillet lidt med det, så det var dejligt endelig at få scoret et mål,« siger han og forklarer, hvad holdkammeraterne har ment om hans statistik foran modstandernes mål.

»De har bare lavet lidt grin med det, at nu måtte det snart være tid. De er kommet med nogle små jokes. Vi træner på det, men først og fremmest er jeg forsvarsspiller og vil gerne holde nullet hver gang. At score er så en bonus,« lyder det med tilfredshed i stemmen fra Alves.

Som ellers ikke syntes, der var alt for meget at juble over ud over sejren og sit eget mål.

»Jeg synes, at vi spillede ringe, så jeg er bare glad for, vi kan spille dårligt og få et godt resultat med os. Der var mange fejlafleveringer, og vi kunne ikke rigtigt spille fodbold i dag. Vi var meget sløset på bolden. Vi mangler virkelig kvalitet på bolden. Det var bare os, der var piveelendige. Men vi scorer mange gode mål,« lyder analysen fra Frederik Alves.