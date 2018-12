Hvad pokker gik der af Jores Okore og Kasper Kusk, da de midt under kampen mod Esbjerg i sidste spillerunde gav den vikarierende AaB-cheftræner Jacob Friis en 'superkrammer'?

I en snak med B.T.'s udsendte løfter Jacob Friis sløret for en del af svaret.

»Inden kampen havde vi en sjov, lille intern joke. Her var Kusk involveret. Så da han scorede, var det en reaktion på denne. Det synes jeg var helt i orden. Også selvom jeg i situationen fik en kæberasler,« fortæller han med et stort smil. Se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen

AaB vandt kampen 4-1. Dermed fik Jacob Friis den bedst tænkelige cheftrænerdebut, efter han blot fire dage forinden havde taget over, hvor den fyrede forgænger Morten Wieghorst havde sluppet.

Situationen midt under sidste Superliga-spillerundes kamp mellem Esbjerg og AaB, hvor sidstnævntes vikarierende cheftræner Jacob Friis modtog en 'superkrammer' af Jores Okore og Kasper Kusk. Foto: John Randeris

»Hvis jeg selv skulle have skrevet drejebogen til min start, kunne jeg sagtens have nøjes med mindre. Men det var selvfølgelig enormt dejligt. Dér tænker jeg ikke kun på mig selv, men også på holdet, klubben og omgivelserne. Vi havde brug for denne sejr, eftersom omtalen af os i perioden op til kampen ikke havde været lige positiv,« siger Jacob Friis, da B.T. Sport møder ham på AaB's træningsanlæg i Aalborg Øst.

Inden han overtog cheftrænerjobbet, havde han været ansat som assistenttræner for Morten Wieghorst.

»Beslutningen om fyringen af ham kom bag på mig. Jeg havde på ingen måde set det komme,« siger Jacob Friis og tilføjer:

»Jeg synes, jeg havde et fint samarbejde med Wieghorst. I forhold til input var han over for trænerteamet meget åben. På den måde var han en god chef.«

Morten Wieghorst, til venstre, i samtale med Jacob Friis efter en Superliga-kamp i Viborg i 2017. Foto: Henning Bagger

Flere medier havde inden AaBs fyring af Morten Wieghorst ellers påstået, at han var dårlig til at kommunikere.

»Det er ikke et billede, jeg kan nikke genkendende til,« siger Jacob Friis.

Han blev af Lucas Andersen efter AaB's storsejr over Esbjerg rost for sin ledelsesstil med denne bemærkning:

»Vi har i den seneste uge haft stort fokus på de interne relationer offensivt. De ting, som Jacob Friis gerne vil se, har vi trænet hver eneste dag. Det betød, at alle spillere vidste helt præcist, hvilke roller de havde, og den klarhed var med til at gøre forskellen.«

AaB's vikarierende cheftræner Jacob Friis. Foto: John Randeris

Blå bog Jacob Friis

Født: 11. december 1976 i Aalborg

Ægtestand: Gift med Merle og far til Melua (5 år) og Luna (2 år). Familien udvides efter planen 17. december med endnu ufødt søn.

Civiluddannelse: Folkeskolelærer

Fodbolduddannelse: UEFA Pro-licens

Meritter på fodboldbanen: Var i sin aktive karriere som central midtbanespiller bænkevarmer i 40 kampe på Aalborg Changs daværende hold i 2. division. Har herudover spillet adskillige kampe på AaB's andethold i Danmarksserien. Har i to perioder været ansat som assistenttræner for et universitetshold i den mexicanske by Monterrey. Kom herefter tilbage til AaB, hvor han både har været assistenttræner for klubbens Serie 3-hold og U19-træner.

Hvad tænker du, når du hører det?

»Det viser, at spillerne har taget mine ideer til sig. Jeg er tidligere skolelærer. Fra dette job ved jeg, at tydelighed giver tryghed.«

Så spillerne har taget godt imod dig?

»Bestemt. På den triste mandag, hvor AaB valgte at afskedige Morten Wieghorst, sagde jeg til dem, at fodboldverdenen er hård og ubarmhjertig. Nu er der fokus på næste kamp, og de skal ikke forvente, at jeg kommer til at ændre mig som person. Men der hvor de kommer til at mærke forskel, bliver på de krav, jeg nu vil stille dem overfor.«

Så man kommer ikke til at se dig dele 'svinere' ud?

»En sviner er ikke målet i sig selv. Jeg tror, at godt forarbejde og gode træninger er det, der skal være motiverende for spillerne. Selvfølgelig kan jeg tale med store bogstaver, men man skal gerne derhen, hvor det ikke er nødvendigt. Jeg tror mere på en fast og kærlig hånd.«

På hvilke punkter er dine idéer anderledes end den måde Morten Wieghorst gjorde tingene på?

»Det vil jeg helst ikke udtale mig om, da det nemt kan misforstås. Men der er mange måder, man kan kontrollere kampe på. Jeg synes, det er unuanceret, når folk begynder at tale om, at man er et hold, der kun spiller bolden sidelæns. Jeg vil som træner gerne stræbe efter, at mit hold får en vis form for angrebsivrighed og på den måde gør det svært for modstanderne at forsvare sig. Der hvor man efter min mening skal prioritere sin tid er, at blive fuldstændig afklaret med ens egen spillestil. Vi møder mange dygtige hold i Superligaen, så det vil være fuldstændig arrogant at sige, at vi kun spiller vores eget spil. Det er vel kun i klubber som FC Barcelona, man kan tillade sig at gøre det.«

AaB's vikarierende cheftræner Jacob Friis. Foto: Henning Bagger

Hvad kommer der til at ske med dig i AaB-sammenhæng, når dit cheftræner-vikariat udløber om en uge?

»Jeg er ansat på en funktionærkontrakt. Aftalen er, at jeg er cheftræner i efterårssæsonens sidste tre kampe, hvorefter jeg vender tilbage til mit gamle job som assistenttræner. Det, synes jeg, er fint. I en klub som AaB, hvor man også satser på talentudvikling, er kontinuitet altafgørende.«

Vil du være interesseret i en fastansættelse som cheftræner i AaB?

»Det kedelige svar er, at jeg hverken kan eller vil forholde mig til et spørgsmål af den art.«

Hvilken retning går dine trænerambitioner i retning af?

»Jeg har aldrig lavet en plan for min karriere. Mit mål er at blive så dygtig som overhovedet muligt. Når man lever efter den filosofi, har tingene det med at komme af sig selv. Når jeg coacher unge spillere, råder jeg dem til at have fokus på det, de kan gøre noget ved, i stedet for at lade sig rive med og indlede drømme om alt muligt. Hvis jeg begyndte at tænke på det ene eller andet, vil risikoen være, at jeg mister fokus. Men det er da helt vildt, at jeg i disse dage kan kalde mig selv for Superliga-cheftræner. Derfor siger jeg konstant til mig selv, at jeg skal nyde det de tre uger, hvor jeg er det.«

Din onkel er den tidligere landsholdsspiller Henning Jensen. Hvad har han betydet for dig?

»Henning havde en legende og afslappet tilgang til fodboldspillet. Det bekom ham ikke vel, når spillet blev lidt for systematisk. Vi diskuterede det nogle gange uden helt at blive enige. Det punkt, hvor jeg var allermest inspireret af ham, var hans personlighed. Han havde det allerbedst med, at man ikke talte om ham og de bedrifter, han opnåede i store klubber som Borussia Mönchengladbach, Real Madrid og Ajax Amsterdam. Kort sagt: Han havde begge ben placeret solidt i den nordjyske muld.«

Interviewet er slut. Og Jacob Friis har travlt. Han skal videre. Således skal han til juleklip i sin ældste datters børnehave...