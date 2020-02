Johan Larsson er nu definitivt en færdig mand i Brøndby.

Svenskerens kontrakt udløb ved årsskiftet, men Larsson har stadig figureret i truppen på Brøndbys hjemmeside, hvilket har vakt en del undren.

Men nu er Johan Larsson blevet fjernet fra klubbens site, og fodbolddirektør Carsten V. Jensen erklærer da også, at Brøndby endegyldigt har afskrevet højre backen.

Tidligere har ’CV’ ellers holdt en dør på klem for Johan Larsson, men den er nu lukket i.

Det siger han til 3point.dk.

»Johan Larssons kontrakt udløb ved årsskiftet, og vi gjorde vores overvejelser om en eventuel forlængelse af samarbejdet. Sæsonen er skudt i gang i forgårs, og vi kan godt nu konstatere, at Johan ikke bliver en del af kamptruppen dette forår.«

»Johan har dog et stående tilbud om at træne med hos os, såfremt han måtte have et ønske om dette, men lad os nu se, hvad de næste uger bringer af muligheder for ham,« siger Carsten V. Jensen til 3point.dk.

Johan Larsson spillede i første omgang i Brøndby fra 2015-2018, hvor han blandt andet nåede at blive anfører.

Herefter skiftede han til Guingamp, men opholdet i den franske klub blev dog aldrig en succes for 29-årige Johan Larsson.

Derfor vendte han i sommer tilbage til Brøndby på en kontrakt, der gjaldt for resten af 2019 - og mere bliver det altså ikke til for Larsson.