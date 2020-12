Søndag aften var han med til at vinde over Horsens. Næste gang kan han stå i spidsen for dem.

Brøndbys assistenttræner, Martin Retov, er et meget varmt emne hos Horsens, og ifølge B.T.s oplysninger har hans tidligere klub nu rettet henvendelse til Brøndby for at drøfte muligheden for at få ham over Storebælt igen som afløser for den fyrede Jonas Dal og den midlertidige træner, Mads Lyng.

B.T. tog derfor fat i Horsens' sportschef, Niels Erik Søndergård, efter kampen for at blive klogere på interessen for Retov.

»Jeg er nødt til at sige, at jeg ikke kan forholde mig til enkelte navne. Der er nævnt flere navne i forskellige medier, og ja, Retov er en tidligere Horsens-spiller, og han har også tidligere været nævnt som en, der har været i spil, men lige nu er jeg nødt til at sige, at jeg ikke vil kommentere på de enkelte navne,« siger Niels Erik Søndergård, som afviser, at en aftale er tæt på at blive lavet med en ny træner.

Samtidig siger han, at der ikke har været holdt fysiske møder endnu.

»Vi er ikke så langt. I hvert ikke i forhold til at begynde hverken at afholde møder, samtaler eller noget andet. Vi har naturligvis nogle navne på blokken, men det, vi har brugt tiden på, er at finde ud af, hvad vi profilmæssigt går efter.«

Og hvad er det?

»Det er en, som også har en tro på, at vedkommende kan være med til at løfte den spillertrup og det setup, vi har, til redning. Det er det, der på den korte bane er det allervigtigste. Det er overlevelse.«

Er han der, når I starter op 7. januar?

»Det kan vi ikke love, men i vores ideelle verden er han. Men vi ved godt, at det godt kan være, vi er klar til at arbejde hele julen, men det kræver, at dem, vi gerne vil holde møder med, også er der. Det er så vigtig en proces, at vi ikke må forhaste noget, så det kræver, at vi er tålmodige.«

Hvor mange har I holdt samtaler med?

»Vi har ikke holdt møder med nogen endnu. Det har vi ikke. Det er 100 procent ærligt.«

Hvordan kan du sige, at I ingen møder har holdt?

»Det er 100 procent ærligt.«

Hvorfor har I så ikke det?

»Det er af den grund, at vi selvfølgelig har snakket med nogle mennesker i kulissen og planlagt nogle ting, og det er der, vi står lige nu.«

Er det så trænere?

»Det kan være trænere og rådgivere.«

Så det skal blot forstås sådan, at det er personlige møder, I ikke har haft?

»Ja, selvfølgelig har vi arbejdet med rådgivere, der arbejder med kandidater. Vi er nødt til at stikke nogle følere ud. Så det er ikke, fordi vi var har siddet tilbage og ventet på, at der er nogen, der kommer. Så vi har da været opsøgende,« slutter Niels Erik Søndergård.

Som har været så opsøgende, at klubben har rettet officiel henvendelse til Brøndby.

Det var efter kampen ikke muligt at få en kommentar fra Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, da han kørte fra stadion umiddelbart efter slutfløjt.