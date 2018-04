Divisionsforeningens ser ingen grund til bekymring, selvom skaberne af det nye Superliga-format, Hypercube, angiveligt manipulerede med grafer tilbage i 2014.

Her skulle det hollandske firma have fået et klokkeklart nej fra de norske klubber, da firmaet foreslog en ny turneringsstruktur i Norge.

En af helt store årsager til afvisningen var Arve Hjelseth, der er idrætssociolog og forsker på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han anklagede nemlig Hypercube for at have manipuleret med graferne i forsøget på at overbevise Norsk Topfotball (den norske divisionsforening, red.) om en strukturændring.

I 2015 var det så den danske Superliga, der var næste mulige kunde for Hypercube. Her gik det anderledes godt, og på opfordring fra Divisionsforeningen stemte de danske klubber ja til nyt Superliga-format, hvor man gik fra 12 hold til nu 14 hold med slutspil.

Men på trods af de norske anklager mod det hollandske firma, så ser direktøren for Divisionsforeningen, Claus Thomsen, ingen grund til, hvorfor det skulle have en betydning for danskernes samarbejde med Hypercupe.

Hvad er jeres kommentarer til den kritik, der har været af Hypercube i Norge, i forhold til jeres arbejde med dem?

»Vi har ingen grund til at tro, at det analytiske arbejde, der blev udført, er mangelfuldt eller har fejl. Man kan altid spørge, om der er andet og mere, der skulle være analyseret, for man vælger jo nogle bestemt ting ud. Men jeg tænker ikke, at der er noget som helst useriøst i det stykke arbejde, der er lavet i forbindelse med udviklingen af turneringsstrukturen i Danmark,« siger Claus Thomsen.

Var nordmændenes oplevelse noget, I var klar over på daværende tidspunkt?

»Nej, vi var ikke bekendt med den diskussion, I har refereret, da vi satte vores projekt i gang.«

Det var I ikke?

»Nej, hvorfor skulle vi det?«

Det kunne godt være, at landene imellem kommunikerede i forhold til Hypercube og Norges oplevelser. Det er trods alt et naboland.

»Jeg har ikke hørt den her historie fra den norske divisionsforening.«

Havde det ændret noget, hvis i havde været bekendt med det på daværende tidspunkt?

»Det er hypotetisk. Det har jeg ingen mening om. De analyser, vi har fået lavet, har vi ikke grund til at tro ikke er ordentligt lavet. Der har ingen forudgående interesse været i et bestemt resultat.«

Hvad betyder den her historie for jeres arbejde, nu hvor I skal ind til nye forhandlinger med Hypercube?

»Vi kigger jo på det turneringsforløb, der har været og de emner, der i så fald har været oppe. Vi forholder os til om de analyser, der findes, og med de erfaringer, vi siden har gjort, er tilstrækkelige. Eller om der skal tilføjes andre elementer. Vi forholder os ikke til Norge,« slutter direktøren for Divisionsforeningen, Claus Thomsen.

BT har tidligere forsøgt at få fat i Hypercubes stifter, Pieter Nieuwenhuis, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.