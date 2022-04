Tre kampe. Tre nederlag. Uden at score.

Brøndby står i noget af en kontrast til den vilde sejrsstime, som de forsvarende danske mestre stod i for blot en måned siden.

For med en øjeblikkelig fjerdeplads og en offensiv, der er gået fuldstændig i stå, var det heller ikke ligefrem en glad Niels Frederiksen, der mødte pressen efter søndagens kamp i Silkeborg.

»Hvad skal jeg sige? Vi får ikke skabt nok, og så vi skal snart begynde at score nogle mål … ellers bliver det svært for os.«

Målene ser lige nu ud til at være rejst med klubbens tidligere angrebsstjerne Mikael Uhre til USA, men ifølge Brøndby-træneren burde det ikke have skabt det offensive kollaps, som holdet oplever lige nu.

»Vi vidste jo godt, vi ikke kunne erstatte Uhre, for de penge har vi ikke. Men så har vi hentet nogle spillere ind, der har potentiale, men som nok skal have noget tid. Jeg havde dog håbet på, der kom gang i andre målscorere,« siger han og tilføjer:

»Det er rimeligt at sige, der er nogle af vores spillere, der har præsteret på et højere niveau. Der er nogle af dem, der ikke rammer det niveau, vi gerne vil have.«

Det er heller ikke, fordi I laver mange mål. Hvor bekymret er du over det?

»Altså … jeg render da ikke med hænderne over hovedet. Det er jeg nødt til at sige. Men når vi også spiller i undertal i to af kampene på det seneste, så er det svært. Det kunne være en del af forklaringen.«

Med Mikael Uhres afgang i vinterens transfervindue var det ellers planen, at nogle nye, unge profiler skulle tage over i Brøndby-angrebet.

Det er dog langtfra gået, som Niels Frederiksen håbede på, men Brøndby-træneren kan dog ikke genkende billedet af en forkert strategi på transfermarkedet:

»Det kender jeg ikke noget til. Men vi må være ærlige og sige, vi har brug for noget kontinuitet i truppen. Der har været en stor udskiftning, og det har været nogle profiler, der har forladt os. Vi har fået nogle spillere med potentiale, men der er et stykke arbejde at gøre.«

Brøndby tabte søndag 0-3 til et sprudlende Silkeborg-mandskab.

