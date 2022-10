Lyt til artiklen

Der var ekstase på Brøndby Stadion, da Oscar Schwartau i de sidste sekunder af kampen mod AaB sikrede hjemmeholdet en sejr på 3-2.

Teenagerens mål fik samtlige Brøndby-folk til at løbe ned mod Schwartau og juble løs, men én mand fra de blågules bænk var rolig – Niels Frederiksen.

»Jeg må have været i chok. For mig var det vigtigste at cleare hovedet med det samme og tænke på, hvem jeg havde som angriber, som kunne løbe op i det første pres, når de gav bolden op, og det, fandt jeg så ud af, var Mathias Kvistgaarden, så jeg brugte al min energi på at få fat i ham,« siger Niels Frederiksen.

Brøndbys hold havde i de seneste syv kampe før opgøret mod AaB kun vundet to gange i Superligaen, men samtidig ikke tabt, så trods den ubesejrede stime har Niels Frederiksen igen og igen efter kampene skullet forholde sig til, hvor sejrene blev af.

Mod AaB kom Brøndby hurtigt foran 2-0, men nordjyderne fik altså udlignet, og så var der meget, der tydede på, at det kunne gå som i flere andre kampe som mod Lyngby, Randers og FC København på hjemmebane, hvor udeholdene i afgørelsens stund kom tilbage og fik uafgjort.

»Vi kan ikke tåle at komme foran, og det er noget lort. Jeg ved ikke, hvad det er. Mit indtryk er, at vi bliver for passive og for forsigtige. Det er ikke noget med, at vi går tør for kræfter efter 20 eller 25 minutter. Vi kommer foran, og så bliver vi for forsigtige, jeg ved ikke, om spillerne bliver nervøse eller bange,« lyder det fra Niels Frederiksen, der fortsætter:

»Vi har ikke tabt i mange kampe, men vi har heller ikke vundet. Vi har stået i mange kampe, hvor vi er foran, men ikke har vundet. Jeg tror, at det sætter sig i hovederne, og jeg håber, at det her kan være et vendepunkt, for det er helt tydeligt, at vi er bedst fremad i banen.«

»Det kan være, vi skal spille på 0-0 og vente med at score i det 93. minut,« siger Niels Frederiksen kækt og bliver så alvorlig igen:

»Summa summarum er, at vi har prøvet fire gange at tabe point til allersidst. Vi var ikke nødvendigvis de bedste til sidst, men nu har vi fået sejren.«

Den betyder, at Brøndby nu kun er et point fra top seks.

»Hullet lukker sig stille og roligt, og på den måde er det positivt, men det bliver stadig et hundeslagsmål til det sidste, men forudsætningen for at tro på top seks er, at vi begynder at vinde nogle fodboldkampe, og det gør vi jo i dag,« slutter Niels Frederiksen.