Det var med et slidt udtryk som dag og nat, da Brøndby med to meget forskellige udtryk i første og anden halvleg fik 2-2 med fra kampen mod AGF.

I de første 45 minutter kvaste aarhusianerne gæsterne, mens Brøndby i anden halvleg dominerede og fik lavet et mål mere end ‘de hviee’.

Kampens første halvdel var så skuffende at se på for Brøndby-træner Niels Frederiksen, at han var unormalt gal i pausen.

»Der var jeg ikke helt så stille, som jeg plejer at være, der var nogle taktikbrikker, som røg lidt rundt i rummet på et tidspunkt. Det var for at fortælle dem, at jeg ikke syntes, det var i orden. Jeg synes ikke, at de spillede med den energi og intensitet, der skulle til,« siger Niels Frederiksen og tilføjer om Brøndbys to udtryk:

»Jeg synes, at vi spilder tiden i første halvleg. Jeg synes ikke, at vi kommer ud med det udtryk, vi skal have. Vi spiller en rigtig fin anden halvleg og fortjener sejren på den baggrund.«

Anfører Andreas Maxsø mener, at Niels Frederiksens raseri mellem halvlegene var på sin plads.

»Det var en rigtig skidt første halvleg, vi får en fortjent opsang i pausen, og så går vi ud og spiller det fodbold, vi gerne vil i anden halvleg,« lyder det fra Maxsø, der er tilfreds med, at Brøndby nu ikke har tabt i syv Superliga-kampe i streg.

Men:

»Jeg synes, at vi mangler at sætte en helt god kamp sammen. Mod FCK er første halvleg rigtig, rigtig fin, der mangler vi at lukke kampen, og så har vi lukket nogle dumme mål ind til sidst, især på hjemmebane,« forklarer Maxsø og fortsætter:

»Havde vi vundet de tre kampe, havde det set helt anderledes ud. Men sådan er det desværre ikke i øjeblikket. Vi skal kæmpe mere for sejrene,« lyder det fra Brøndbys-kaptajnen med reference til uafgjorte opgør mod Lyngby, FCK og Randers.

Op til Superliga-kampen søndag har der været et enormt fokus på Brøndby forfærdelige præstation onsdag i pokalturneringen, hvor 2. divisionsmandskabet Aarhus Fremad udraderede de blågule med 0-4, men den kamp sad ikke i gæsterne, mente de selv.

»Vi snakkede om det torsdag, og så blev vi enige om at reset’e (nulstille, red.), og derfra var der fokus på denne her kamp. Vi kan ikke lade kampen fra onsdag sidde for længe, for vi er også i en situation, hvor vi skal ud og have en masse point,« pointerer Maxsø.

Træner Niels Frederiksen havde til kampen mod AGF lavet 10 ændringer på holdet.

»Det er svært at holde de spillere, der spiller i dag, voldsomt ansvarlige for i onsdags. Jeg ved godt, at nogle af dem kom ind (mod Aarhus Fremad, red.), men der havde vi allerede tabt.«

»Vi vinder og taber sammen, så alle har en eller anden form for aktie i det, og derfor synes jeg, at det, vi så i anden halvleg, var fint, men det er klart, at vi også skal til at vinde nogle fodboldkampe. Det rykker ikke så meget at spille uafgjort.«

Brøndby er på tiendepladsen i Superligaen og kan, hvis AaB mandag slår Viborg, ryge under nedrykningsstregen. Omvendt er der kun to point op til OB i top seks.