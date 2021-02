Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen blev med egne ord lidt irriteret på de vagter, der stod ved holdets omklædningsrum inden kampen mod Nordsjælland.

En kamp, der gav tre point og en førsteplads, fordi FC Midtjylland kort inden opgøret havde dummet sig og tabt til Sønderjyske.

Den information havde han ikke selv planer om at fortælle sine spiller, men de fik den ufrivilligt.

»Altså, det irriterede mig faktisk en lille smule, fordi der var nogle af de vagter, der stod derinde, som hele tiden fortalte os alle sammen, at nu var de bagud med 2-0, og det er fuldstændig ligegyldigt. Det skal de egentlig ikke fortælle os, vi skal holde fokus på os selv og vores egen kamp, og det, synes jeg egentlig, vi gjorde fint i dag,« siger Niels Frederiksen, som understreger, at det slet ikke var en mulighed, at han selv ville have fortalt det.

»Det kan jeg love dig for, at jeg aldrig kunne drømme om nogensinde at fortælle, for hvis jeg gjorde, sender jeg et signal om, at det er alle de andre, der er vigtige. Der er kun et hold, der er vigtigt, når vi spiller, og det er os selv,« pointerer Brøndby-træneren.

»Spillerne skal kunne håndtere det, men min pointe er bare, at vi skal holde fokus på os selv og ikke de andre kampe, for det har vi ingen indflydelse på alligevel,« understreger Niels Frederiksen.

Med sejren har Brøndby lagt sig i front i Superligaen med tre point ned til FC Midtjylland, men som altid bliver Niels Frederiksen ikke jubelidiot af den grund.

»Det er jo fint, men det er egentlig ikke noget, vi bruger så meget energi på. Vi bruger energi på at kigge på vores præstationer og hvor mange point, vi får. Vi har ikke engang spillet halvdelen af turneringen endnu, så vi kigger egentlig ikke så meget på stillingen, men selvfølgelig er det rart at ligge, hvor vi ligger, men det er ikke det, der betyder noget, det gør antal point, og den kvalitet, vi spiller med, og de præstationer vi har, og hvis vi bliver ved med det, så ser det rimeligt ud,« forklarer han og bekender, at det var lidt af hans plan, at FC Nordsjælland skulle rammes på fart og omstillinger.

»Det var ikke helt planen, at de skulle have bolden så meget, men det var noget, som vi havde snakket om inden kampen – at hvis vi skulle skabe et godt miljø for omstillinger, var vi nødt til at skabe noget bagrum at løbe i, og det gør vi ikke nødvendigvis ved at gå højt på Nordsjælland hele tiden,« lyder det fra Niels Frederiksen, som havde store roser til sin anfører Andreas Maxsø efter kampen.

»Jeg synes, at Maxsø spiller en helt forrygende kamp i dag. Jeg synes, at han er virkelig stærk i alt, hvad han laver, så der er han en absolut topspiller i Superligaen på den position. Han gør, at vi bliver svære at spille imod, han kitter forsvaret rigtig godt sammen, og han vinder samtlige dueller. Han er en væsentlig årsag til, at vi får clean sheet i dag.«

Det skulle Brøndby aldrig have haft i FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersens optik.

Han mente, at hans unge mandskab havde fortjent mere.

»Vi skulle helt klart have fået point ud af denne kamp. Det, tror jeg, er åbenlyst for alle. Vi spiller med klart mere initiativ end Brøndby i denne kamp, både med og uden bold, og jeg synes, at vi driver tempoet i kampen,« lyder analysen fra Flemming Pedersen, som tilføjer:

»Vi vinder på alle offensive statistiker, skud på mål og expected goals, så set på den måde kunne vi godt have vundet kampen,« forklarer FCN-træneren.

FC Nordsjælland har med nederlaget syv point op til top seks, som er klubbens mål. Brøndby fører ligaen med 30 point efter 14 kampe.