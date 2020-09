Brøndby har på papiret fejet al modstand af banen i de første tre kampe.

Resultatet er ni point, efter Horsens søndag blev slået hjem til Jylland med 2-1, men på Vestegnen stiger den slags ikke til himlen, understreger cheftræner Niels Frederiksen, der ikke mener, at hans hold har mesterskabspotentiale.

»Nej, det er der ikke. Det skal vi ikke snakke om, så skal vi spille bedre, end vi gør nu,« pointerer Brøndby-træneren og belyser, at der var plads til forbedring i det spillemæssige aspekt i kampen mod Horsens.

Ligesom der i øvrigt har været i foregående to kampe.

»Det er afgørende, at vi skal præstere bedre end mod Horsens. Vi er ambitiøse og har store ambitioner,« siger han og sætter flere ord på præstationen:

»Vi skaber flest chancer, og det er fortjent, at vi vinder kampen. Når vi kigger på spillet, havde vi forventet et andet kampbillede, og vi synes, at Horsens har bolden mere, end vi bryder os om. Vi behandler ikke bolden godt nok. Horsens spiller på meget duelspil, og det overrasker os, at de gik så langt frem. Vi spillede alt for meget ind i presset, og vi skal være lidt klogere i den situation, men bundlinjen er, at vinder fortjent,« siger Niels Frederiksen, der med sejren skriver sig ind i historiebøgerne på Vestegnen ved at være den første træner siden Michael Laudrup til at hente tre sejre i de første tre kampe i Superligaen.

Det er ikke sket siden 2005/2006-sæsonen.

»Point- og resultatmæssigt er det fantastisk. Vi har ikke haft sådan en start siden 2005, så det er vi rigtig tilfredse med. Det er rart at stå her,« siger han med et smil.

Et smil, der blev vendt til en alvorlig mine, da B.T. spurgte ind til spøgelset på Vestegnen – nemlig Niels Frederiksens kontraktlængde.

Han har udløb med klubben efter denne sæson, og ligesom han i slutningen af sidste sæson slog fast, vil han ikke diskutere sin fremtid i pressen – uagtet at han lige rider på toppen af Superligaen.

»Så lad mig sige det sådan her. Har I andre spørgsmål?« svarede han kontant, men venligt.

En ting er sikkert: Hvis hans hold fortsætter med at hive sejre, giver det sig selv.

I Horsens er der allerede kommet en ny træner til i Jonas Dal, der har erstattet succesrige Bo Henriksen, og den nye mand på posten har fået en særdeles vanskelig start på sæsonen.

Et mål er det blevet til i de første kampe og nul point.

»Hvis jeg kun skal forholde mig til point, så har vi fået elendig start. Men jeg skal også forholde mig til det spillemæssige, og der er det ikke så dårligt. Jeg er godt klar over, hvordan det ser ud, når man ser på stillingen. Og selvfølgelig handler det om at få point,« siger Jonas Dal og forklarer om sit holds præstation:

»Selv om vi er dygtige efter pausen og holder Brøndby væk, skal vi have mere ud af det spillemæssige overtag. Vi skaber for lidt, og vi må godt håbe og tro på mere. På Brøndby Stadion kan man ikke forvente at få mange chancer, så når vi har så meget spil, skal vi være dygtigere til at slå den mere ind i feltet. Vi blev ikke farlige nok.«

Dermed topper Brøndby Superligaen, mens Horsens skraber bunden efter de første tre runder.