Spændende. Interessante. Og lidt hektiske.

Sådan beskriver Niels Frederiksen de første cirka tre måneder, der er gået, siden han satte sin underskrift på en kontrakt med Brøndby IF.

Han blev officielt præsenteret i Brøndby den 1. juni. Først ventede dog en EM-slutrunde med U21-landsholdet, før han kunne støde til på sit nye job, og derfor har han heller ikke holdt sommerferie. Ikke så meget som en halv dag, fortæller Niels Frederiksen, der fik en start med drøn på i klubben.

For han var knap trådt ind ad receptionens skydedør, før det pludselig stod skrevet i medierne, at Ebbe Sand var færdig som sportsdirektør, og at Carsten V. Jensen trådte til i stedet.

Niels Frederiksen har været cheftræner i Brøndby siden 1. juni. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niels Frederiksen har været cheftræner i Brøndby siden 1. juni. Foto: Liselotte Sabroe

»Udefra må det have set kaotisk ud. Men jeg oplevede det ikke kaotisk internt. Spillerne og staben var gode til at holde fokus på det, vi kunne og skulle. Det var at træne og præstere på banen. Det synes jeg egentlig, vi fik gjort. Jeg tror, omverdenen opfattede det mere kaotisk end internt,« siger Niels Frederiksen.

Han og spillerne forsøgte bedst muligt at holde fokus på banen, og hvad end der foregik i kulissen skulle ikke påvirke dem, understreger han.

»Det var en periode på 10-12 dage, hvor man ikke vidste, hvad der var op og ned. Det synes jeg egentlig, vi kom okay igennem. Det er klart, at den første dag, jeg møder ind herude og sætter mine ben, står der i landets aviser, at sportschefen er færdig... Det var da en særegen oplevelse,« siger Niels Frederiksen.

»Jeg tænkte bare, det er nok sådan, det er at være i Brøndby,« griner han, men slår efterfølgende fast, at der jo ikke har været nogen problemer siden. Og selvom det var specielt, er klubben videre.

Det var ikke kun i kulissen, der skete meget. Det samme var tilfældet på banen, og Niels Frederiksen er da heller ikke i tvivl om, hvilke ord han skal sætte på de første tre måneder i spidsen for de gule og blå.

»De har været spændende. Interessante. De har også været lidt hektiske. Det var mere perioden, hvor vi spillede to kampe om ugen, men jeg har fået et rigtig fint indtryk af klubben og de muligheder, der er her,« siger han.

For Niels Frederiksen ser gode muligheder i spillertruppen, og så roser han også nogle af spillerne fra Masterclass.

»Jeg synes også, i modsætning til hvad der har været opfattelsen udadtil, at vi har en masse dygtige unge spillere, der sagtens kan udvikle sig til at blive Superliga-spillere. Det har vi allerede set - nogle af dem er trådt ind og har gjort det udmærket. Det har været en god oplevelse,« siger Niels Frederiksen og nævner blandt andre Jesper Lindstrøm, Anton Skipper og Peter Bjur.

Niels Frederiksen har stået i spidsen for Brøndby i tre en halv måned. Foto: HUGO DELGADO Vis mere Niels Frederiksen har stået i spidsen for Brøndby i tre en halv måned. Foto: HUGO DELGADO

Samtidig holder han også øje med Masterclass, og der er flere, der i hans optik ser spændende ud og som har spillet reservekampe. En positiv overraskelse, siger Niels Frederiksen, som også ved, hvor vigtigt det er for klubben at bruge de unge.

»Det er vigtigt, vi viser de unge, som sidder nede på U13 og U15, at der er en vej. At det faktisk er muligt at spille sig på og blive en del af Superliga-truppen og få spilleminutter. For klubben har det været vigtigt og er det stadig. Vi har stadig meget arbejde at gøre der, men vi er da kommet fra land med nogle fornuftige ting på det punkt,« siger Brøndby-træneren.

Netop den daglige udvikling af spillere var en af grundene til, han takkede ja til Brøndby-jobbet. Han var begyndt at savne det, da han arbejdede som landstræner og ikke var mere ‘i ilden’ til dagligt.

At han takkede ja til jobbet har dog også betydet, at sådan noget som sommerferie var noget, han kunne skyde en hvid pind efter. Han har ikke holdt så meget som en halv dag denne sommer. Nærmest alle dage bruger han tiden på Brøndby, og arbejdsdagene er lange. Ofte fra klokken otte om morgenen til samme tid om aftenen, men det følger med, hvis man vil begå sig i den bedste danske række.

»Jeg er en ung mand. Jeg må holde ferie på et andet tidspunkt, eller sove når jeg bliver gammel. Sådan er det. At være træner i en klub som Brøndby - og i det hele taget være Superligatræner - er 24 timer i døgnet. Der er ikke så meget tid til at gøre alt muligt andet. Det gør du i en periode af dit liv, og så vier du dit liv til det. Selvfølgelig skal du være opmærksom på at få koblet fra ind imellem. Det er i få perioder, men når du går ind i sådan noget, er det en livsstil i den periode,« siger Niels Frederiksen.

Det er den største Superliga-klub, han har stået i spidsen for indtil videre, og han har ikke svært ved at sætte ord på, hvorfor de to netop er et godt match.

»Først og fremmest er det en ambitiøs klub. Det er en klub, der vil skabe resultater og vil vinde. Det, synes jeg, passer meget godt til mig. Det vil jeg også gerne. Det vil de fleste nok sige,« siger Niels Frederiksen og griner.

Rammerne og fasciliteterne er også noget, han fremhæver. Professionalismen er afspejlet alle steder. Og kampene på Brøndby Stadion er en fornøjelse, ikke mindst på grund af opbakningen.

Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen og Kasper Fisker efter Europa League kvalifikationskampen mellem Brøndby IF og FC Inter Turku, på Brøndby Stadion torsdag den 11. juli 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen og Kasper Fisker efter Europa League kvalifikationskampen mellem Brøndby IF og FC Inter Turku, på Brøndby Stadion torsdag den 11. juli 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

»Det findes ikke på samme måder andre steder i Danmark. Der synes jeg, Brøndbys fans er helt unikke - dels hvor mange der er, og den stemning de skaber. Der er en stor interesse for det generelt. Det er en klub, der betyder noget for rigtig mange, og det synes jeg også er interessant. At man arbejder med noget, der interesserer folk og betyder noget for folk,« siger Brøndby-træneren og fortsætter:

»Der findes vel ikke noget værre end at have et job, hvor alle er ligeglade med, hvordan du gør det, og hvordan det går,« siger Niels Frederiksen.

Han har tidligere stået i spidsen for blandt andre Lyngby og Esbjerg, og det er unægteligt en endnu større scene, han nu er trådt ind på.

Alligevel synes han ikke, opmærksomheden har været så voldsom igen. Omvæltningen har ikke været så stor.

Han er hjulpet af ‘dygtige folk’ til hverdag, og staben er stor i klubben, hvor presset også er stort. Et lidt mere anderledes pres, end han er vant til.

»Der er en større interesse, og der er mere opmærksomhed på os. Hvis vi taber en kamp, fylder det mere end det gjorde med Lyngby og Esbjerg. Selvfølgelig er det anderledes, men det er derfor, jeg synes, det er interessant at være her, og jeg har sagt ja til jobbet og at være i en klub, hvor det betyder så meget for så mange mennesker - hvor der er tryk og pres på, og der er nogle forventninger til, at vi skal vinde vores kampe. Det synes jeg er noget af det, jeg ikke har prøvet endnu i min karriere,« siger Niels Frederiksen.

Det er med til at gøre ham bedre. Ikke at han ikke har gjort sit bedste før, understreger han, men det giver alligevel lidt ekstra adrenalin, at så mange mennesker har øjnene rettet mod Vestegnen. Han bliver skærpet og gør sig ekstra umage, og det udvikler ham som træner.

»Helt sikkert. Jeg lærer rigtig meget af det og får nogle oplevelser, jeg kan tage med mig videre. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er i hvert fald nogle oplevelser og erfaringer, jeg ikke har haft på det niveau tidligere,« siger Niels Frederiksen.

De sidste uger har der været landskampspause, og den var tiltrængt, erkender Brøndby-træneren.

Efter et hårdt program med mange kampe kunne den bruges på både træning, at få nye spillere ind, og så har de hårdt belastede spillere holdt nogle fridage for at puste ud. Derudover har holdet rent faktisk kunnet træne.

»Det var vigtigt. Både i forhold til at vi kunne få trænet noget mere, for vi trænede bogstaveligt talt ikke i seks uger stort set. Det var kun kampforberedelse. Det var et godt afbræk for os. Jeg synes, vi har brugt den fornuftigt. Vi har fået nogle af de skadede spillere klar igen,« siger Niels Frederiksen.

Transfervinduet føler han også, Brøndby er kommet fornuftigt ud af, og pausen er blandt andet blevet brugt på nogle reservekampe, hvor nyerhvervelserne Johan Larsson og Andreas Maxsø samt den skadesplagede Hany Mukhtar har fået minutter i benene.

»Min fornemmelse er, vi står stærkere og er kommet et skridt videre. Både med det taktiske og i forhold til at få integreret nye spillere og få dem i gear,« siger Niels Frederiksen.

Efter tre måneder i klubben er der stadig mange ting at arbejde med. Det ved han godt. Og noget af det sværeste ved jobbet har været - og er - at han er på en forandringsopgave. Det handler blandt andet om spillestilen, hvor klubben stadig vil have det agressive udtryk og høje pres på banen.

»Den afregning der er mellem, hvor store forandringer man kan lave i forhold til, at man skal sikre, man skaber resultater….. Forandringerne må jo ikke gå ud over resultaterne. Dem skal vi stadigvæk have. At finde den balance og lave resultaterne har været det sværeste,« siger Niels Frederiksen og fortsætter:

»Man kunne jo godt falde i den grøft, at nu ændrer vi bare det hele fra dag et. Så kan vi ikke spille fodbold de næste to måneder og taber det hele. Det går jo ikke. Det kan vi ikke i Brøndby - sikkert ikke nogle steder overhovedet, men slet ikke her. Vi skal lave nogle forandringer samtidig med, vi udvikler os og bliver dygtigere, og det er vigtigt. Der er på mange parametre lagt et godt fundament, inden jeg kom til, også sportsligt. Det skal jeg videreudvikle på. Den balance synes jeg, kræver nogle overvejelser hele tiden.«