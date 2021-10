Kampen mellem Brøndby og Vejle var dramatisk for alle pengene, og de forsvarende mestre kunne notere tre point efter en vild afslutning, der sikrede dem en sejr på 3-2 efter at have været bagud to gange.

Målet til 3-2 med fire minutter tilbage var selvfølgelig forløsende for Brøndby, og det så ud, som om cheftræner Niels Frederiksen blev usædvanlig rørt over scoringen, men han forklarer, at det ikke var glædestårer på den måde, der kom ud.

»Nogle gange, når jeg hidser mig op, eller jeg får et udfald, som jeg gjorde der, så kan der godt stå vand i øjnene på mig, men det er, fordi jeg enten hyperventilerer eller bliver ophidset, og jeg ikke lige kan styre tingene oppe i mit hoved, men det var ikke, fordi jeg stod og tudede,« siger Niels Frederiksen og tilføjer:

»Men det var da et forløsende øjeblik, og pulsen stiger lige fra 80 til 280 på få sekunder.«

Brøndby kom som nævnt bagud to gange mod Vejle, og længe så det altså ud til, at gæsterne ville løbe med det hele, men Niels Frederiksens tropper fik udlignet ved topscorer Mikael Uhre, da der manglede otte minutter, og få minutter senere bankede Christian Cappis sejren hjem.

Niels Frederiksen var da efter sejren også en meget glad mand, men han så gerne sit hold få nogle af de sejre, som ikke kræver alle kræfter.

»Det irriterer mig da ad helvedes til, jeg ville da gerne have, at vi bare havde fået dem uden nogen problemer, men det gør vi ikke. Vi tror stadigvæk på, at vi kan komme i situationer, hvor vi kan få sejrene lidt nemmere, end vi gør nu. En af måderne at gøre det på er ikke at komme bagud hele tiden,« forklarer han.

Samtidig mener Niels Frederiksen dog, at sejrherren var den rigtige.

»Det var en fortjent sejr, men det var helt sikkert en lige kamp, som kunne være gået begge veje. Det var igen en kamp, hvor vi skal spille op ad bakke, fordi vi kommer bagud to gange. Første gang får Vejle et højst tvivlsomt straffespark, og så har vi en periode i anden halvleg, som ikke var så god, men jeg synes, at vi har mange situationer, hvor vi kunne have scoret,« pointerer Brøndbys cheftræner og fortsætter:

»Jeg tror, at man skal have de her svære sejre for at få den der følelse af, at man kan vinde, selv når det bliver svært. Sejrene i sidste sæson kom bare til os, mens vi i år skal kæmpe for hver eneste sejr, vi skal have, og det gør vi så, og jeg tror på, at vi på et eller andet tidspunkt begynder at vinde flere i træk.«

Med de tre point er Brøndby inde i top seks, og det er sæsonens dårlige start, der stadig nager holdet, påpeger Niels Frederiksen:

»Jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi fik tre point i de første fem kampe, og det er dem, vi hænger på nu, for i de sidste syv kampe har vi fået 12 point, og det er næsten to i snit, og det er sådan set godkendt nok, men det er klart, at når man kigger på helhedsbilledet, halter vi i forhold til de første fem kampe. Det er ikke så nemt at hente ind, for så skal du til at indhente nogle point, som du ikke forventede, du skulle have, men jeg synes, at det er med pil op.«

Næste kamp for Brøndby i Superligaen er derby mod FC København.