Som altid var han svarvillig på det meste, Brøndby-træner Niels Frederiksen.

Men efter søndagens 1-2-nederlag til Randers FC, der var det syvende i streg for de forsvarende mestre, var der ét spørgsmål, som den fynske han nægtede at svare på.

Nemlig, om han frygter for sit job efter at have sat negativ klubrekord.

»Dét har jeg ingen kommentarer til. Det må du spørge nogle andre om,« lød det fra Brøndby-træneren i gemakkerne under tribunen på Cepheus Park, hvor Randers' Nicolai Brock-Madsen kort forinden havde headet Randers-sejren hjem efter en kamp, hvor Brøndby ellers var foran og i overtal i over en time.

Brøndby-træneren slår dog fast, at han fortsat føler opbakning fra Brøndby-ledelsen, hvor fodbolddirektør Carsten V. Jensen er nærmeste chef.

»Ja, det synes jeg da umiddelbart, ja,« siger han og sætter ord på samarbejdet med 'CV':

»Vi har en løbende dialog om tingene, og hvad der fungerer og ikke fungerer. Det er ikke så meget anderledes, end da vi vandt ni kampe i streg. Vores samarbejde har ikke ændret sig, og vi ændrer ikke måde at køre klubben på, bare fordi vi er i en periode, hvor vi ikke vinder kampe.«

Brøndbys krise er dog ikke til at tage fejl af, og noget af kritikken går på, at Brøndby-truppen ikke er blevet dækket godt nok ind efter flere salg af store profiler.

Om han har nok kvalitet at skyde med af fodbolddirektøren Carsten V. Jensen, vil Niels Frederiksen ikke vurdere, men efter søndagens nederlag åbnede han for, at der til dagens kamp ikke var kvalitet nok:

»Vi har brug for nogle spillere, der kan noget på egen hånd, for man kan ikke sætte fire pasninger sammen, når Randers står så lavt. Det havde vi ikke på banen i dag, må vi konstatere. Men vi må arbejde videre.«

Synes du, at du har de spillere, der skal kunne noget på egen hånd?

»Man kan diskutere truppens sammensætning og kvalitet frem og tilbage – det er fair nok. Det er en del af vores strategi, at vi gerne vil have en mere ungdommelig og udviklingsbar trup. Når vi kigger på truppen i dag – også fordi vi havde karantæner – så var der mange udviklingsspillere og relativt få performance-spillere, så vi må kigge på, om balancen er, som den skal være.«

Det lyder lidt, som om du ville sige, balancen ikke er, som den skal være?

»Neeej, men altså, jeg vil ikke stå og evaluere på sæsonen nu. Det må vi gøre efter sæsonen. Der er fire kampe igen, og dem skal vi have så meget ud af som muligt. Så kigger vi på, hvad vi er tilfredse med og ikke så tilfredse med.«

Med nederlaget til Randers FC droppede Brøndby ned som nummer sjok i mesterskabsslutspillet, og derfor er Niels Frederiksen fuldstændig klar i mælet om Brøndbys nuværende situation.

»Lige nu møder vi de bedste hold i landet, og vi må bare konstatere, at vi er det dårligste hold i top seks. Det er der slet ikke noget at diskutere omkring efter i dag. Vi er nødt til at være ærlige. Vi er det dårligste hold i top seks på præstationen,« siger Frederiksen, der er overrasket over Brøndbys nuværende forfatning:

»Det kommer lidt bag på mig, at vi ikke har fået et point i de seneste syv kampe. Jeg vidste godt, da vi startede efter breaket, at der var en risiko for, at tingene kunne vende, men jeg havde da ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi skulle tabe syv i streg.«

Brøndby skal i næste runde forsøge at ændre kursen, når de hjemme tager imod ærkerivalerne FC København.