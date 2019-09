Han sagde det efter nederlaget i Herning for to uger siden.

At Brøndby ville stå i en stærkere udgave efter landsholdspausen.

Den lovning holdt Niels Frederiksen, som ikke er i tvivl om, at der er endnu bedre spil i vente fra Brøndby end de ellers opløftende takter, de blågule viste i 4-2-sejren over FC Nordsjælland.

»Jeg lovede, hvis man kan sige det sådan, at vi ville komme i en stærkere udgave efter landsholdspausen, og det synes jeg, at vi viste, og jeg er ret sikker på, at vi bliver endnu stærkere end det her,« siger han og begrunder sin forudsigelse med, at flere af spillerne i Brøndbys startopstilling endnu ikke er i topform.

Det gælder blandt andet Hany Mukhtar, Andreas Maxsø, Johan Larsson og Sigurd Rosted.

»Jeg kan bare sige, at det var Hanys første 90 minutter i seks måneder, det var Johans første 70 minutter i seks måneder, og det var Maxsøs første minutter i måneder osv. Og så får vi nogle, der har været skadet, tilbage.«

»Jeg kan ikke sige, hvornår I vil se os være stærkest, men i virkeligheden kan jeg svare lidt kækt og sige, at det får du aldrig at se, for vi stræber hele tiden efter at gøre det bedre og lægge på. Så det bedste udtryk når vi aldrig. Men vi bliver stærkere og stærkere. Det er ambitionen.«

Den udgave, der viste sig frem på Brøndby Stadion, var foran 2-0 i pausen, og efter første halvleg troede de fleste, at det ville blive en mere kontrolleret sejr, end hvad der viste sig i en vanvittig anden halvleg.

»Jeg sad egentlig i pausen med en fornemmelse af, at det her ikke ville blive lige så vildt, som det plejer at gøre. Jeg synes, at vi var i god kontrol i første halvleg, men så blev anden halvleg noget mere vild og mere frem og tilbage. Og det var egentlig ikke noget, vi ønskede os, for vi havde et fint resultat i pausen,« siger Brøndbys cheftræner og fortsætter:

»Men det var helt sikkert underholdende, og så havde vi heldigvis kvaliteten til at score de mål, der skulle til,« lyder det fra Niels Frederiksen, som i starten af denne uge fik rådighed over en ny spiller i Andreas Maxsø.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller blev straks kastet for løverne og fik sammen med den nye makker i midterforsvaret Sigurd Rosted ros for indsatsen.

»Jeg synes, det så fint ud. Jeg synes, de var solide defensive. Jeg ved godt, at vi lukker to mål ind, men jeg synes, de defensivt havde et solidt udtryk. De så også ganske solide ud med bolden. Der var stor ro og sikkerhed i det, de lavede,« siger Niels Frederiksen og tilføjer:

»De bliver endnu dygtigere, for de har ikke spillet så meget på det seneste, så jeg har en forventning om, at de bliver endnu stærkere. Men vi er godt tilfredse med den præstation.«

Andreas Maxsø er selv glad for sin modtagelse i klubben.

»Jeg synes, at jeg er faldet godt ind på holdet. Jeg synes, at Sigurd og jeg gør det fint, og det har været utroligt let at falde til. Også i omklædningsrummet. Og alle er utroligt hjælpsomme, så det er bare dejligt.«

Også den tidligere anfører Johan Larsson var ny mand i startopstillingen:

»Det var fint at være tilbage. Vi fik de tre point, så det er perfekt. Det tog længere tid at tilvænne sig Zornigers spillestil, som var ekstrem, mens det her er mere 'almindelig' fodbold,« siger svenskeren og uddyber:

»I dag havde jeg ikke den helt store energi, så jeg skulle virkelig passe på med at komme frem. I de første 15-20 minutter føler jeg, at jeg kommer godt med frem og får nogle indlæg ind til Kamil Wilczek og skaber chancer, men det skal nok blive helt fint.«

Det er der enighed om i Brøndby.

Næste gang, de får mulighed for at vise det, er i Esbjerg i næste weekend.