Niels Frederiksen vil have kvalitetsspillere ind på den offensive del af sit Brøndby-hold, og det er noget, der bliver arbejdet på i kulisserne.

Mod AGF vragede han eksempelvis Marko Divkovic til startopstillingen og gav debut til kun 16-årige Oscar Schwartau, men Brøndby-træneren forsikrer, at det ikke var et signal til ledelsen om, at de skal til at skaffe ham bedre spillere til fronten.

»Nej, jeg sender ikke noget signal. Oscar spiller, fordi han er en dygtig spiller, der har gjort sig fortjent til det. Han har vist sig rigtig dygtigt frem, og jeg var tilfreds med hans indsats i dag. Det var årsagen til, at han spillede,« siger Niels Frederiksen og uddyber sit valg:

»Ud fra de spillere, jeg havde til rådighed i dag, der syntes jeg, at det var ham, der skulle ind og spille som tier. Jeg synes, at han passer godt på den tier. Vi har andre, som også kan spille den, men der er ikke nogen, som passer den sådan 100 procent perfekt«

»Det er ikke, fordi jeg siger, at Oscar skal spille den de næste 20 kampe fra start, men med de spillere, der var i dag, syntes jeg, at han passede godt ind,« lyder det fra Niels Frederiksen, som trods ros til Oscar Schwartau altså efterlyser kvalitet på transfermarkedet.

»Vi mangler noget performance. Vi har rigtig mange dygtige, talentfulde spillere, og det er en del af strategien, og det vil vi rigtig gerne have, og vi bruger også Oscar i dag, og han gør det rigtig, rigtig godt.«

»Og alle de unge spillere, der er i truppen, de er der, fordi de gør det rigtig godt, men det er klart, at balancen skal være der, hvor vi stadig kan skabe de resultater, som vi skal skabe i forhold til de forventninger, der er,« siger Frederiksen og fortsætter:

»Der har jeg tidligere sagt, og det holder jeg fast i, at vi skal have kigget på at få nogle ekstra performance-spillere ind. Det vil jeg ikke lægge skjul på,« forklarer Niels Frederiksen.

Han ville ikke sætte tal på, hvor mange nye ansigter han ser, fodbolddirektør Carsten V. Jensen får købt ind.

»Det ved jeg ikke. Men der er ikke noget nyt i, at vi har sagt, at vi kigger lidt i forhold til vores offensive positioner. Det vil vi fortsat gøre. Men vi vil ikke bare tage noget ind for at gøre det. Vi er nødt til at sikre, at der er kvalitet, og at de er bedre, end dem vi har, og at pengene passer og alle de ting. Det er ikke så simpelt.«

Niels Frederiksen understreger da også, at han godt kan leve med, at der går lang tid, før der bliver købt ind i et transfervindue, der stadig er halvanden måned tilbage af.

»Ja, ja. Altså, det er jo ikke et spørgsmål, om jeg kan leve med det. Det er et spørgsmål om at tage de rigtige beslutninger for klubbens skyld og for klubbens ve og vel.«

»De rigtige beslutninger er ikke at sige, at vi overhovedet ikke har behov for nye spillere, men det rigtige er heller ikke at sige, at nu hiver vi bare tre spillere ind, fordi vi har travlt. Vi skal tænke os om, og der bliver arbejdet på det, det ved jeg,« forklarer Niels Frederiksen, inden han slår fast:

»Så må det tage den tid, det tager. Jeg vil hellere have den rigtige om fire uger, end jeg vil have den forkerte i morgen.«