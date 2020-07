11 måneder. Det er, hvad der er tilbage af cheftræner Niels Frederiksens kontrakt i Brøndby.

Onsdag inden kampen mod FC Midtjylland blev klubbens fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, i et interview med B.T. spurgt ind til cheftrænerens fremtid, og her var der ikke nogen garantier for, at Niels Frederiksen også er cheftræner, når næste sæson bliver skudt i gang.

»Pr. i dag, ja. Men kender du fremtiden? Altså… Der kan jo falde sten ned fra himlen eller noget andet. Men pr. i dag, ja. Selvfølgelig er han det,« lød det blandt andet fra 'CV'.

Efter kampen slog Niels Frederiksen fast, at han ikke behøver den slags garantier.

Niels, 'CV 'er i dag ude hos os på B.T. og giver et interview. Har du set det?

»Nej.«

Han siger i forhold til, om du skal være her i næste sæson, at pr. i dag og det landskab, der er i dag, så skal du, men han giver ikke et entydigt svar på det. Har du en fornemmelse af, om du helt sikkert er træner her i næste sæson?

»Nej, jeg forholder mig til en ting, og det er, at jeg har lavet to år med Brøndby, og nu er der gået 13 måneder, så jeg har 11 måneder tilbage, og det er det, jeg forholder mig til, og indtil jeg får andet at vide, så er det det, jeg regner med.«

Kunne du ikke godt tænke dig, at din chef gik ud og forsikrede dig, at det er også dig, der er her?

»Men altså, er der ikke et eller andet med, at når man får forsikringer i denne her verden, så er det et spørgsmål, om man er på vej ud? Er det ikke sådan, at historikken er, at når man først har behov for det, så har man ikke langt igen. Så det har jeg ikke nogen holdning til. Vi kender alle sammen denne fodboldverden, og det går hurtigt og stærkt. Jeg kan heller ikke garantere, at jeg ikke får et andet tilbud i morgen, som jeg har lyst til at sige ja til.«

Du har jo et år tilbage her?

»Ja, jeg er bundet et år mere her, og jeg er glad for at være her. Jeg synes, det er et godt sted at være lige nu. Og så må vi se, hvad der sker. 'CV' kan ikke give nogen garantier, og det kan jeg sådan set heller ikke. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer. Men jeg regner bestemt med at være her i næste sæson.«

Når man tænker på, at den kvalitet, der er forsvundet ud af holdet, og I stadig har bibeholdt...

»Jeg synes også, det går meget godt. Men det tror jeg også, at 'CV' synes, men der er stadig masser af ting, vi skal forbedre. I denne verden er der ikke nogen garantier for noget som helst. Det ved vi alle sammen godt, så selvfølgelig kan klubben ikke give garantier, det kan jeg heller ikke. Ikke ud over, at der ligger en aftale, der kører i 11 måneder endnu.«

Kunne du godt tænke dig at forlænge - lad mig sige det på den måde?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til. I forhold til min aftale har jeg ikke nogen kommentarer. Hverken i forhold til processen eller en manglende proces eller noget som helst. Ikke ud over, at jeg har en aftale, der løber i 11 måneder endnu. Hvis der opstår noget nyt, så er jeg sikker på, at I får noget at vide. Men jeg kommer ikke til om en måned eller to måneder eller tre måneder overhovedet at bruge en kommentar på det. Så er I forberedte.«

Hvorfor ikke?

»Fordi jeg ikke synes, at det summer sig,« slutter Niels Frederiksen.