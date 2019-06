Der er blevet råbt og skreget på mere dansk DNA i Brøndby-truppen, siden Brøndby IF i december stillede med 11 udenlandske spillere under Alexander Zorniger. For selvforståelsen i Vestegnsklubben er, at Brøndbys egne talenter med hjertet i klubben skifter Masterclass ud med en plads i startelleveren på Brøndby Stadion.

Sådan har det ikke været i Brøndby i lang tid. De store, danske talenter har i stedet søgt mod klubber som FC Nordsjælland, FC København og FC Midtjylland, hvor afstanden til spilletid i Superligaen har været kortere.

Og de bedste danske spillere er gået i en bue udenom Brøndby. I stedet har der blandt fansene været talt om, at de udenlandske spillere ikke spiller med samme passion for klubben.

Med ansættelsen af Niels Frederiksen - på en toårig kontrakt - er der igen optimisme at spore i forhold til at få danske spillere i truppen. Og gerne med fodbolduddannelsen fra Masterclass. Men sådan bliver det ikke nødvendigvis på Vestegnen.

»For mig er det ikke afgørende, hvilket pas spillerne har. Det er kvalitet, niveau og om de passer ind i stilen og setuppet. Når det er sagt, tror jeg, det kan være en god idé at have en god stamme af spillere med dansk pas. Og det er selvfølgelig noget, vi tager med i beslutningen af trupsammensætningen,« siger Niels Frederiksen lørdag til B.T.

I stedet mener den nye Brøndby-træner, at det er nødvendigt med udenlandske spillere. For i en storklub som Brøndby – og med Brøndbys ambitioner – er udenlandske spillere med til at hæve niveauet. Også blandt de danske spillere.

Hårdt, hurtigt og effektivt

Og netop det giver mening, når man kigger på det retningsskift, Brøndby pludseligt gik ud med midt i ansættelsesprocessen. Hvor der før skulle sælges spillere for 44 millioner kroner i sommerens transfervindue, ville man nu i stedet fastholde nøglespillerne, lød det fra Brøndby-direktør Jesper Jørgensen.

Var det et krav fra dig, at de store profiler ikke skulle sælges til sommer, så du ikke skulle bygge en helt ny trup op på kort tid?

»Vi har selvfølgelig haft en drøftelse af, hvordan målsætningerne så ud holdt op mod spillertrup, budgetter og den slags. Men i bund og grund er det en beslutning, vores bestyrelse beslutter. Og så skal Ebbe (Sand, Brøndbys sportschef, red.) og jeg sammensætte en trup indenfor de rammer. Og det kommer vi også til at gøre,« siger Niels Frederiksen.

Tre hurtige til Niels Frederiksen ​Jan Bech Andersens offentlige udtalelser om Thomas Frank og på Instagram har været med i dine overvejelser af jobbet i Brøndby? »Nej, det har det ikke. Jeg har lært Jan at kende som en passioneret og utroligt engageret mand. Og i fodbold skal der også være plads til følelser. Også hos en bestyrelsesformand«. Du ville hellere have været Europa foruden? »Aldrig i livet. Europa er interessant, spændende og Brøndby skal spille i Europa«. Masterclass har kvalitet nok til at producere superligaspillere? »Jeg synes, der er kvalitet og potentiale nok til, at vi nok skal få de unge spillere gjort til superligaspillere. Men det sker ikke over natten«.

Spørgsmålet er så, hvilken trup Niels Frederiksen og Ebbe Sand når at få sat sammen, inden der skal spilles om europæisk fodbold.

For mandag forlader Niels Frederiksen Brøndby for at have fuldt fokus på U21-slutrunden.

Og klarer det danske landshold sig godt, kan Niels Frederiksen potentielt stadig være i landsholdsregi, når den Brøndby-truppen møder ind efter sommerpausen.

»Min største udfordring bliver at implementere mine idéer relativt hurtigt. For tiden bliver kort, så det er noget med at arbejde hårdt, hurtigt og effektivt. Heldigvis skal vi ikke lave om på spillestilen – jeg har kun idéer til at videreudvikle den,« siger Niels Frederiksen.

Kan du have fokus på både U21-landsholdet og samtidig være med til at bygge en ny trup i Brøndby?

»Selvfølgelig er mit fulde fokus på landsholdet efter i dag. Men det hindrer mig ikke i at tale med Ebbe på telefonen i fem minutter. Det kan jeg godt håndtere.«

En defensiv hjertemassage

I den netop overståede sæson har Brøndbys helt store problem været defensiven. Det er ganske enkelt for let for modstanderholdene at komme til chancer. Til tider har det lignet, at Brøndby har givet mål væk ganske gratis.

Og det er også det sted, Niels Frederiksen ser som det mest kritiske for Brøndby næste sæson.

»Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev en smule dygtigere til at forsvare os som et kollektiv. Det kan man sagtens gøre samtidig med, at man bevarer aggressiviteten i det, det vi laver. Det kan godt lade sig gøre. Hvis vi kigger på sæsonen, har Brøndby skabt rigtigt mange chancer og lavet mange mål, så den offensive del ser jo fin ud,« siger Niels Frederiksen.

Nu har I også sagt farvel til Benedict Röcker, og Joel Kabongo er langtidsskadet. Hvor mange forsvarsspillere skal du ud at hente?

»Du kan ikke drage konklusionen, at fordi jeg siger, vi skal være dygtigere til at spille kollektivt forsvarsspil, til at vi så skal have nye forsvarsspillere. Det vigtigt for mig at understrege, at når vi snakker det defensive, så er det ikke kun forsvaret, vi taler om. Det er hele holdets evne til at forsvare eget mål. Men vi skal selvfølgelig ud at kigge alligevel med afgange og skader.«