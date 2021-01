Han er blevet spurgt til det størstedelen af efteråret. Nærmest siden sæsonen startede.

Hvad var planen for Niels Frederiksen, der havde kontraktudløb til juni?

Svaret kom torsdag, da Brøndby-træneren skrev under på en ny kontrakt med klubben på Vestegnen, der betyder, at han nu er der til 2023.

Men hvorfor kom den underskrift ikke bare i hus for længe siden? Det har B.T. taget en snak med den 50-årige træner – der sammen med Brøndby overvintrer på andenpladsen – om.

Du har forlænget kontrakten med Brøndby. Hvilke overvejelser har du gjort dig?

»Jeg synes, Brøndby er en rigtig spændende klub at være i. Jeg synes, vi har gang i et utroligt spændende projekt, hvor vi har taget nogle meget vigtige og store skridt det sidste år, men hvor jeg også kan se, der er et kæmpe stort potentiale for at udvikle tingene yderligere og gøre dem endnu bedre. Det har været væsentlige overvejelser.«

»Jeg synes, det er vigtigt, jeg kan se mig selv som en del af et projekt, hvor vi kan blive dygtigere og stærkere sammen. Det kan jeg her. Så er jeg glad for at være her, fordi jeg i dagligdagen er sammen med en masse dygtige mennesker, som jeg kan lære noget af og lade mig inspirere af. Det tæller også. Og med en spillertrup, jeg synes er velfungerende. Der er mange gode ting, og derfor var det en relativt nem beslutning.«

Nu siger du, det var en nem beslutning for dig. Hvorfor har det taget så lang tid?

»Haha, det spørger I allesammen om. I virkeligheden, hvis man kigger oppefra og ned, havde jeg en toårig aftale. Hvornår skal man begynde at snakke forlængelse af den? Faktisk har jeg kun været her halvandet år nu. Vi vælger at forlænge, hvor der stadig er 25 procent tilbage af kontraktens levetid. Jeg tror ikke, det er så usædvanligt, man på en toårig aftale først forlænger efter halvandet år, hvis den skal forlænges. Jeg synes egentlig ikke, det har taget lang tid.«

»'CV' (Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, red.) og jeg besluttede, da vi gik i gang med efterårssæsonen i september, at vi, uanset hvad der skete, ikke ville tage hul på den debat, før vi gik på juleferie. Det har været en bevidst strategi hele tiden. Vi ville gerne have fokus på kampene og se, hvordan tingene udviklede sig. Efter det synes jeg, vi er kommet hurtigt i mål. Der har vi ikke brugt lang tid på det. Vi udsatte processen, men da den først var i gang, synes jeg det er gået stærkt.«

Men set udefra, kan du så ikke godt følge, at det ser ud til, det godt nok har trukket ud?

»Jeg kan godt forstå det, men det er også fordi, I journalister er rigtig dygtige til at begynde at stille spørgsmålene allerede i august, hvor der kun er gået 12 måneder af min aftale. Hvis man kigger sådan på det, synes jeg ikke, det vil være normalt allerede at forlænge efter 12 måneder. Jeg synes, det her tidspunkt er rigtig passende. Selvfølgelig har der været spurgt en masse, men det har nok påvirket folk rundt omkring mere, end det har påvirket os internt, fordi vi havde en klar aftale om, det var for tidligt at snakke om, før vi var færdige med efteråret.«

Niels Frederiksen har skrevet under på en ny to-årig kontrakt med Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niels Frederiksen har skrevet under på en ny to-årig kontrakt med Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe

Du siger, august ville nærmest være for tidligt – men hvorfor, hvis tingene ser gode ud?

»Det kan der være forskellige holdninger til. Det kan jeg ikke svare entydigt på, andet end at det er min oplevelse af det. Jeg tror også, det var 'CV's oplevelse, at det ville være i passende tid for begge parter, hvis vi tog fat på det i december-januar. Jeg har ikke haft noget hastværk, og det tror jeg heller ikke, klubben har. Jo længere tid vi har været sammen, inden beslutningen bliver taget, jo mere klar er man på, hvordan vi passer sammen. Jeg synes, det har været et meget passende tidspunkt.«

Du har før sagt, du har undret dig over den offentlige debat, der er omkring træneres kontraktudløb – at træneren af og til bliver taget lidt for givet. Hvad mente du med det?

»Jeg mente bare, at man altid tog udgangspunktet, at vil klubben vil forlænge, vil træneren per automatik også forlænge. Man tager trænerens ja for givet. Der sagde jeg bare helt stilfærdigt, at det kunne man ikke altid. Måske er der en situation, hvor træneren synes 'nu har jeg været her længe nok, nu vil jeg egentlig gerne noget andet'. Det var ikke tilfældet her, det var en generel ting, at jeg nogle gange synes, træneren bliver taget for givet. Det synes jeg ikke nødvendigvis, man skal. Jeg synes i sådan en situation, at der altid to parter, der skal være enige om, at samarbejdet er en god idé. Der har både klubben og medarbejderen også. Det vil jo ikke give mening at indgå et ægteskab, hvis den ene part synes, det er en dårlig idé.«

Det var ikke fordi, du selv var i tvivl?

»Nej, nej. Jeg tror også, jeg tydeligt sagde, det var et helt generelt billede, fordi jeg oplevede, man tog det for givet, og det synes jeg ikke, man nødvendigvis skal, fordi der altid er to parter.«

Var det spil for galleriet fra din side for måske at gøre dig lidt kostbar i forhold til forhandlinger med Brøndby?

»Jeg tror, mit svar til det er, jeg ikke har behov for at spille kostbar eller lave noget spil for galleriet.«

Kort før nytår blev du kædet sammen med OB. Var det et tilbud, du hørte om?

»Jeg kommenterer aldrig på rygter omkring min egen jobsituation, og det gør jeg heller ikke her.«

Har du fået andre tilbud?

»Det vil jeg egentlig heller ikke kommentere på. Det, jeg vil sige, er, at der ikke findes nogen klub, som jeg har bare en lille smule realistisk chance for at få cheftrænerjob i, hvor jeg hellere vil være end Brøndby.«

Din kontrakt er forlænget to år – hvorfor kun to år?

»Det er samme argument som med den første aftale. Jeg synes, to år er en passende periode til at komme videre i forhold til projektet. Vi kan videreudvikle tingene og gøre det endnu stærkere. Fodbold er også en branche, hvor der sker mange ting hurtigt. Derfor synes jeg, det er en passende periode. Det var jeg og klubben heldigvis enige om. Der er ikke nogen, der siger, det ikke kan blive længere. Det kan det sagtens. Det ved man aldrig.«