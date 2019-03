»Jeg er blevet en ældre mand, og jeg vil godt have lov til at sige farvel og tak, mens jeg stadig kan tygge rugbrødet.«

Sådan lyder det fra det snart aftrædende bestyrelsesmedlem i Parken Sport og Entertainment, Niels-Christian Holmstrøm, da B.T. fanger ham på telefon kort efter, at nyheden om hans fratrædelse er blevet meldt ud.

»Jeg finder det passende at sætte punktum efter 25 år i FC København Parkens bestyrelse. Jeg har nogle gode folk i KB, som kan overtage posten efter mig.«

Parken Sport & Entertainment meldte nyheden om Holmstrøms afgang ud mandag eftermiddag i en fondsbørsmeddelelse, der er underskrevet af bestyrelsesformand Bo Rygaard.

Niels-Christian Holmstrøm. Arkivfoto. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Niels-Christian Holmstrøm. Arkivfoto. Foto: Sonny Munk Carlsen

Her oplyses det også, at næstformand i KB, Gert Pedersen, kommer til at overtage Holmstrøms plads i bestyrelsen, når selskaber afholder generalforsamling den 11. april.

»Det er jeg meget fortrøstningsfuld med. Han er jo selv en forretningsmand, og jeg tror, han vil være et godt bidrag til Parkens bestyrelse. Han er stadig aktiv fodboldspiller i KB, så han ved også noget om fodbold,« siger Niels-Christian Holmstrøm, der fortsætter i KBs bestyrelse indtil 2020.

Allerede nu kan den tidligere landsholdsspiller og fodboldtræner se tilbage på en lang karriere, der har haft FC København i højsædet.

»Jeg synes, det har været et privilegium at være med i så mange år. Det er jo helt tilbage fra, at FC København stort set kun var en strøtanke. Det var en af de første overbygningsaftaler, der blev lavet i dansk fodbold, og det var mange skeptiske over for. Og man må jo bare sige, at det trods alt har vist sig at være mere end en døgnflue.«

Arkivfoto af en ung Niels-Christian Holmstrøm i 1967 som fodboldspiller i KB: Foto: Lars Hansen Vis mere Arkivfoto af en ung Niels-Christian Holmstrøm i 1967 som fodboldspiller i KB: Foto: Lars Hansen

»Der har da været mange fortrædeligheder undervejs, men langt hen ad vejen har FC København fået sig placeret i toppen af dansk fodbold, og Københavnsk fodbold er igen, som det var i de gode, gamle stævnedage, en vigtig brik i dansk fodbold. Det kan jeg se tilbage på med tilfredshed. Det er ikke min fortjeneste alene, jeg er bare glad for at have være med på rejsen,« siger Niels-Christian Holmstrøm.

