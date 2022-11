Lyt til artiklen

AGF troede, at de i anden halvleg af kampen mod FC København var kommet foran efter et hovedstød af Frederik Tingager.

Det samme troede alle i FC København sådan set også, og protesterne var få, hvis de overhovedet var eksisterende, men så blev dommer Mads Kristoffer-Kristoffersen kaldt ud til sidelinjen, og kort efter havde han annulleret et mål.

Forseelsen? At Nicolai Poulsen stod offside og havde indflydelse på FCK-målmand Kamil Grabaras muligheder for at tage afslutningen, men det var AGF-stjernen slet ikke enig i.

»Vi sidder med fornemmelsen af, at han (Grabara, red.) ikke har en kinamands chance for at nå bolden, og det har jeg da set i andre kampe i Superligaen, at så står målet stadig,« siger Nicolai Poulsen.

Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen annullerede målet til AGF.

Midtbanespilleren er kendt for at være en hård hund på banen, og han er normalt heller ikke bange for at udfordre dommerne. Mads Kristoffer-Kristoffersen var dog ikke én, han gik til i dag.

»Jeg har fundet ud af, at jeg ikke kan nå ind til dem alligevel, så jeg lader være. Og Mads var vild i dag, ham kunne man slet ikke nå ind til, så det lod jeg være med i den situation,« forklarer han og sætter flere ord på situationen, der kunne have ændret kampens udfald:

»I første omgang tænkte jeg ikke, at der er så meget, som VAR skal ind over der. Kamil har på ingen måde nogen som helst chance for at tage den, medmindre han har superkræfter. Det tror jeg ikke, at han har. Det husker jeg i hvert fald ikke,« siger han om sin tidligere holdkammerat i AGF og tilføjer så:

»Så jeg synes ikke, at der skal dømmes noget. Jeg står foran ham, og han skubber lidt til mig, og vi giver lidt til hinanden, og jeg synes ikke, at der skal dømmes offside, så jeg er selvfølgelig rigtig træt af det.«

I stedet løb FC København ned og scorede, og kampen sluttede med 2-0 til løverne:

»Ja, det gør selvfølgelig ondt. Jeg har fornemmelsen af, at vi spiller en rigtig fin kamp og står godt imod. Vi giver noget af det, som vi kan, så vi er selvfølgelig rigtig trætte af, at det ikke udmønter sig i nogen point, så det gør ondt. Vi skulle have været mere kloge og taget 0-0 fra denne kamp, men det formår vi ikke i dag,« lyder det fra Nicolai Poulsen, der selv spillede en fin kamp.

»Jeg synes også selv, at jeg rammer et rigtig godt niveau i dag, men jeg vil hellere vinde og spille som en pose nødder, men selvfølgelig er det noget, man kan bruge, når jeg sidder om nogle dage og ser kampen igen, så har man noget at tage med. Det kan vi også som hold, når vi starter op igen.«

Nederlaget betyder, at AGF ender 2022 væk fra top seks, som er klubbens målsætning.

»Det betyder jo så, at det ikke har været godkendt,« pointerer AGF-spilleren og fortsætter så om det første halvår af sæsonen.

»Vi ligger ikke, hvor vi gerne ville. En sejr ville have smagt godt, og så havde vi kunnet evaluere efteråret som værende rigtig godt, men det er klart, at det er et lille bump på vejen, når den er så tæt, som den er. Men vi er bevidste om, at der kun er to point op til top seks, så der skal ikke mere end en sejr til, og når jeg kigger på vores program for foråret, synes jeg, at det lægger til os, at vi selv kan afgøre det.«

Der er nu over tre måneder til, at AGF spiller igen i Superligaen.