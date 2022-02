Nicolai Jørgensen kommer aldrig til at glemme sommeren 2018.

For drengedrømmen om at spille VM, der gik i opfyldelse, blev på ét øjeblik forvandlet til et sandt mareridt for den danske stjerne.

Danmark endte nemlig med at tabe 1/8-finalen til Kroatien efter straffesparkskonkurrence, og her fik den tidligere Feyenoord-spiller en uheldig hovedrolle.

For den 31-årige dansker brændte det afgørende straffespark, og med ét blev han pludselig lagt for had i hele landet.

Nicolai Jørgensen kort efter at have brændt straffe ved VM. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Nicolai Jørgensen kort efter at have brændt straffe ved VM. Foto: JASON CAIRNDUFF

»Det havde en stor indvirkning på mig. At blive dømt af så mange mennesker, det var hårdt. Det var jeg ikke bygget til,« siger FCK-angriberen i TV3 Sport-programmet 'Offside'.

Hadet blev efterfølgende forvandlet til hadbeskeder og dødstrusler mod den ramte landsholdsspiller. Noget, der var så voldsomt, at DBU efterfølgende måtte politianmelde flere af dem.

Mareridtet ligger over treogethalvt år tilbage, men det er først for ganske nylig, at Nicolai Jørgensen for alvor har lagt det bag sig.

»Det er kun en uge siden, jeg fik snakket ud om det og tog mig mod til at tale om mine følelser over for en anden person,« siger han og tilføjer:

»Det var en kæmpe lettelse, for jeg havde ikke tænkt over, det fyldte så meget i min krop.«

Nicolai Jørgensen gjorde søndag comeback i FCK, efter han i januar vendte hjem til klubben. I første omgang på en kontrakt for resten af sæsonen.

Du kan høre angriberen sætte ord på den hårde periode i videoen øverst i artiklen.