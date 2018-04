FC Midtjylland må meget gerne vinde det danske mesterskab. Det mener en lang række danskere, der gerne ser den midtjyske Superliga-klub med guldet om halsen frem for eksempelvis konkurrenterne fra Brøndby.

Det viser en ny meningsmåling lavet af YouGov for BT og Metroxpress. Her har en tredjedel af de adspugte danskere sat kryds ud for FC Midtjylland på spørgsmålet om, hvem de håber vinder det danske mesterskab, hvis de ikke må vælge deres egen klub. Og det er noget, der vækker glæde i det midtjyske.

»Det er meget positivt. Vi føler ikke altid, at vi får den kredit, vi burde få, og vi kæmper lidt med opmærksomheden i forhold til de københavnske klubber. Så det er et kæmpe skulderklap og en motivation til at give den endnu mere gas for at vise, at vi i vores landsdel kan have et tophold. Og det er fedt, at folk ser sådan på det,« siger Claus Steinlein, der er CEO i FC Midtjylland, til BT.

Direktøren tror, at FCMs popularitet blandt andet skyldes, at klubben ikke er bange for at skyde brystet frem.

»Det kan godt være, at de københavnske klubber får foræret, at de bor i en storby, og de er der, hvor pengene er. Men vi vil være et tophold alligevel. Det tror jeg sgu tiltaler mange jyder.

»Jeg tror også, det tiltaler mange jyder, at vi eksempelvis meget ujysk tør melde ud, at vi vil være danske mestre. Hvor alle andre lidt lægger sig fladt ned for københavnerne, så stiller vi os på mål og siger, at vi også vil slå dem. Og det tror jeg, folk har respekt for,« siger Steinlein.

I undersøgelsen kommer FC Nordsjælland ind på en andenplads med 15% af stemmerne, mens kun 12 % af de adspurgte danskere håber, at Brøndby render med mesterskabet, hvis de ikke må vælge deres egen klub.

Og det har Kenneth Cortsen, der er forsker i sportsbranding ved University College Nordjylland og Aarhus Universitet, muligvis en forklaring på.

»Nu ved jeg godt, at Midtjylland vandt mesterskabet for et par år siden, men der er jo særligt i Danmark lidt jantelov. Og der er folk, der tænker på, at det egentlig kunne være meget rart med en anden, der, uden for den her københavnske dominans, vinder mesterskabet, siger han og fortsætter:

»Brøndby og FC København er jo to klubber, der har domineret billedet i dansk fodbold gennem rigtig mange år. Og en anden forklaring kunne derfor være, at når klubber dominerer over en længere periode og gør det godt, så trænger folk til en ny dreng i klassen. Ovre i Jylland er der folk, der ser FC Midtjylland som klassens frække dreng, fordi de er innovative og gør tingene på en måde, hvor de ikke altid er bange for at sige, at ‘vi gør det sgu’«, siger Kenneth Cortsen.

Over de næste ni runder bliver det så afgjort, hvem der skal være den nye Danmarksmester. FC Midtjylland og Brøndby ligger i øjeblikket side om side på Superligaens førsteplads og skal møde hinanden to gange, inden sæsonen slutter.

Næste opgør mellem de to er den 19. april, når Brøndby gæster Herning.