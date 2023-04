Lyt til artiklen

FC København er tilbage på førstepladsen, men der er stadig én ting, som Jacob Neestrup ikke vil tale om.

For selv om de danske mestre har overtaget toppen i Superligaen, gider FCK-træneren ikke at kommentere på hverken favoritværdighed eller guldduel på Østerbro.

Endda på trods af, at københavnerne i foråret har hentet det store forspring, som FC Nordsjælland ellers havde banket sammen i løbet af efteråret.

»Jeg har ingen kommentarer til de andre hold, men jeg er ikke overrasket over, at vi har et højt niveau. Vi har ni kampe tilbage, og jeg har fra dag ét sagt, at vi skal vinde guld. Det ændrer ikke noget, det her,« lød det fra Neestrup efter søndagens topbrag i Parken mod netop FCN.

Hele otte points forspring kunne Superliga-holdet fra Farum lune sig på, da forårssæsonen begyndte.

Men ni sejre i træk til FCK har gjort, at førstepladsen nu er gledet ud af hænderne på nordsjællænderne.

»Det er selvfølgelig dejligt, men det er mærkeligt for mig, at bare fordi vi møder FC Nordsjælland, så er det en vigtigere kamp end de andre. Vi mangler stadig over 25 procent af kampene. Vi skal ikke gøre det her vigtigere, end det er,« forklarede Jacob Neestrup.

FCK vandt søndagens topkamp med 2-1 over FC Nordsjælland.

Dermed indtager københavnerklubben førstepladsen med 45 point – to point mere end holdet fra Farum.

