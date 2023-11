Brøndbys Frederik Alves kan være kæk som få, og det var han også, da han op til derbyet mod FC København bemærkede, at de blågule kunne gøre rivalernes bedrift efter og slå Manchester United.

FC København vandt som bekendt onsdagens Champions League-opgør mod det engelske storhold som optakt til denne weekends kamp mod Brøndby, og det aftvang respekt fra Frederik Alves, men altså heller ikke mere end det.

Efter derbyet stak FC København tilbage på Frederik Alves.

»Jeg synes, at det er en fair holdning at have, og så synes jeg, at han skal spørge sin klub, om de ikke kan arrangere en træningskamp mod dem uden for de terminer, hvor vi andre spiller i Champions League mod dem,« lyder det knastørt fra FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup.

Frederik Alves var en af de bedre spillere i kampen mod FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Frederik Alves var en af de bedre spillere i kampen mod FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Også Christian Sørensen har samme holdning som sin træner:

»Det kunne jeg ikke undgå at lægge mærke til. Min første tanke var, at jeg ikke kunne huske, hvornår de sidst var i Champions League. Men det kan være, de skal arrangere en træningskamp mod dem, så kan de få lov til at slå dem dér,« siger FCK-backen og tilføjer:

»Vi tager dem i det, der hedder Champions League,« lyder det fra Christian Sørensen, inden han fortsætter:

»Men det er jo god lir. Jeg kan jo godt lide, at man er lidt åbenmundet og giver lidt af sig selv. Så jeg synes da, det er o.k., at han siger det ting, han gør, hvis han selv kan stå inde for det.«

»Men jeg synes da, United gjorde lidt mere væsen af sig, end Brøndby gjorde i dag.«

»Når vi ser sådan noget i truppen, så griner vi af det.«

Det samme har man gjort i Brøndbys egen trup, siger Frederik Alves' holdkammerat Nicolai Vallys.

»Vi har bare grint lidt af det. Og så ikke så meget mere end det.«

Frederik Alves var en af de bedre spillere på banen i den tamme kamp. Se karaktererne her.