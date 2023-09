Jacob Neestrup gør det hver uge fra kamp til kamp - skuffer spillere, som ikke starter inde på FC Københavns hold.

Men netop indskifterne gik hen og blev afgørende i kampen mod Brøndby, da især Victor Claesson og Roony Bardghji vendte opgøret på Brøndby Stadion, så FC København i slutminutterne gik fra bagud 1-2 til at vinde med 3-2.

Victor Claesson og Orri Oskarsson kom ind i pausen af kampen med stillingen 1-0 til Brøndby, mens den dobbelte målscorer Roony Bardghji fik de sidste godt 10 minutter plus tillægstid. Tre spillere, som var ekstremt skuffede over Neestrups startopstilling.

»I dag var det Jordan Larsson og Lukas Lerager, der blev ofret (i pausen, red.), og det var lidt tarveligt, for det kunne lige så godt have været nogle andre, men jeg synes, at vi tog vores normalt gode, korte afstand ud i holdet i første halvleg, og så var det rart at kunne sætte de andre ind,« siger Jacob Neestrup og fortæller om indskifterne:

Roony fik store kram for sine mål. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Altså, Claesson, Orri og Roony har været de tre sureste mænd i København i et år, efter de fandt ud af, at de ikke skulle spille, og så var det godt at se, at de kommer ind på den måde.«

»Jeg ved godt, at Roony laver to mål, men Victor Claesson er jo fuldstændig fænomenal. Han er en gigantisk spiller i anden halvleg i dag.«

Dermed står Jacob Neestrup med nye kandidater til næste kamps startopstilling.

Og nye skuffelser.