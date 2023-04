Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det var sådan en rigtig københavnerdag. Vi var selvfede og alt for nonchalant og vågnede overhovedet ikke op gennem kampen. Det er respektløst.«

Så hårde ord kom der ud af munden på Lukas Lerager til Discovery efter nederlaget til Randers, da FC København for første gang i 10 kampe ikke rendte med en sejr, men tabte 0-1.

Cheftræner Jacob Neestrup var også skuffet og utilfreds med resultatet, men han ville ikke bruge samme gloser som sin spiller.

»Jeg vil ikke bruge de ord. Jeg synes, at præstationen er for dårlig. Det synes vi alle sammen i omklædningsrummet. Det skal vi få evalueret på. Vi kigger hinanden i øjnene i morgen, så vi får bragt den ærlighed på bordet, som vi også har, når vi vinder fodboldkampe,« siger Jacob Neestrup og tilføjer:

»For der er ting, vi skal gøre på et meget, meget højere niveau. Men jeg synes, det er forkert af mig at bruge sådan nogle ord, fordi helheden i lang tid har været på et godt niveau,« lyder det fra Neestrup.

Han kunne på sidste dag i påsken notere sig det første nederlag som FCK-træner siden ansættelsen.

»Det er selvfølgelig ikke rart. Det siger sig selv. Vi var her for at vinde, og der er to ting, der er skuffende. At vi ikke præsterer bedre. Specielt i første halvleg er vi for langt under det niveau, vi som minimum skal have på en dårlig dag. Det skal man have lov til at have over en sæson. Men vi er skuffede over helheden i den præstation, vi sætter sammen.«

»Når det er sagt, er det en hel lige kamp, som vi kan vinde. På trods af vores præstation er vi skuffede over, at vi som minimum ikke tager et point med hjem,« siger han.

FC København har især et problem på højre kant, hvor hverken Diogo Goncalves eller Roony Bardghji lykkes, men Jacob Neestrup slår fast, at truppen er god nok.

»Det er helheden, der ikke sidder i skabet, og så er det klart, at der er nogle, der i dag præsterer bedre end andre, men jeg synes, det vil være toparrogant at sige, hvis jeg synes, jeg har et problem med det spillermateriale, der er til rådighed.«

Mestrene har med nederlaget mistet førstepladsen til FC Nordsjælland, der slog Brøndby.