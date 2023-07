Den er gal igen med Andreas Cornelius.

Han nåede næsten at spille hele åbningskampen mod Lyngby for en uge siden, men siden har han været fraværende i både Champions League-kvalifikationskampen tirsdag og i denne lørdags kamp mod Vejle.

Cheftræner Jacob Neestrup medgiver, at han er bekymret for sin angriber, der også var væk med skader i store dele af sidste sæson.

»Jo, selvfølgelig. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde noget andet. Det gode ved de syv forskellige skader, han havde før i perioden oktober til maj, er, at denne skade mere er på, at det var i hans første kamp, hvor han spillede 90 minutter,« siger han og tilføjer om lyskeskaden.

»Vi håber og tror på, at vi har fået bugt med det andet. Men jeg tror, at alle, som holder med FC København og holder af Andreas Cornelius, ligger lidt vågne over det her. Jeg elsker Andreas, og han er en klassespiller, men FC København er mere end Andreas Cornelius.«

»Vi har vundet The Double uden ham, vi har spillet Champions League mod Dortmund hjemme og mod Manchester City uden ham. Hvor vi har leveret top præstationer. Vi har vist, at vi kan klare os uden ham,« forklarer han og beroliger med, at man tror, at angriberen snart er tilbage. Måske allerede i returkampen mod Breidablik onsdag i Parken.

»Analysen af Corners skade er, at det er hans lyske, og at det kommer til at tage forholdsvis kort tid, før han kommer til at være tilbage i forhold til, hvad der ellers kunne være af scenarier. Jeg regner med, at Corner snart er til rådighed igen. Vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre ham klar til midtugen.«

Andreas Cornelius’ var også årsag til, at FC København op til kampen mod Breidablik ikke meldte truppen til kampen ud før på selve kampdagen.

Jacob Neestrup har ellers – til forskel fra Jess Thorup – sværget til at lade offentligheden kende til FC Københavns mandskab en dag før kampene, og sådan vil det fortsat være, slår han fast.

»Det gør vi i FC København, men jeg gider ikke stå og give en trup den ene dag og så en anden trup den anden dag og så en tredje trup den næste dag. Jeg gider ikke melde noget ud, som er uklart,« forklarer han som årsag til denne gangs procedure.

Uden Andreas Cornelius FC København vandt slaget mod Vejle med 3-2.

»Jeg synes, at vi leverer på et ekstremt højt niveau, vores bedste spillere har en god balance mellem at hvile i den offensive struktur, vi har, og så være kreative derfra. Jeg synes, at vi er gode til at kombinere centralt, og så synes jeg, at Achouri, Falk, Sørensen og Diks i anden halvleg gør ondt på dem. Det er jeg meget tilfreds med, og så kunne jeg godt have tænkt mig et mål eller to mere,« siger Neestrup og slutter:

»Men det var meget, meget fortjent, at vi vandt.«