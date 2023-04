FC København trak søndag et point fra i forhold til FC Nordsjælland på andenpladsen med uafgjort mod AGF, men samtidig halede andre hold som Viborg og Randers ind på førerholdet.

FCK-træner Jacob Neestrup sender en advarsel om ikke at gøre mesterskabet til et parløb.

»Jeg synes, det er top arrogant af os bare at snakke om Nordsjælland. Jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg ikke fokuserer på det. Hvad med dem, der vandt over Nordsjælland (Viborg, red.)?« siger Jacob Neestrup og tilføjer:

»De bliver ved med at hænge på. Havde vi tabt i dag, havde det her fremragende AGF-hold også været seks point efter. For mig er det ikke en kamp mellem os og Nordsjælland. Det er en kamp mellem os og mange andre hold. Det er bare sådan, det er,« lyder det fra FCK-træneren, hvis hold har seks point ned til Viborg.

Jacob Neestrup erkender, at der er bump på FCKs vej i øjeblikket. Foto: Bo Amstrup Vis mere Jacob Neestrup erkender, at der er bump på FCKs vej i øjeblikket. Foto: Bo Amstrup

Neestrup anerkender, at hovedstadsholdet efter ni vundne kampe i streg i øjeblikket ikke kører som smurt i olie.



»Jeg vil stadig forbeholde mig retten til at sige, at det er fodbold. At nu har vi et langt stykke af vejen været i et spor med 300 kilometer i timen, og nu er der lidt bump.«

»Men skibet er ikke ved at synke, som det var for et halvt år siden, og det er derfor, at vi trods alt står her i dag og kan sige, at vi spiller med om et dansk mesterskab. Og så handler det for os om at finde tilbage til det udtryk, vi gerne vil have.«

I næste Superliga-runde skal FC København tage imod Brøndby i det første af to derbyer i mesterskabsspillet.