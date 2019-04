Først røg top-seks. Siden Pokalfinalen. Søndag fortsatte AaB så deres dårlige stime.

Her spillede nordjyderne 1-1 med Hobro, der havde fortjent bedre. Men Mikkel Kaufmann udlignede i fem minutters overtid, så AaB trods alt kunne tage ét point med hjem.

Men undervejs var det tydeligt, at AaB-spillerne var frustrerede over, at spillet på ingen måde gik deres vej. Og lige inden udligningen kogte højrefløjen Kasper Kusk over.

Da en bold blev sparket til et AaB-indkast løb Kusk ud og skubbede en bolddreng i ryggen. AaB-spillerne havde af flere omgange brokket sig til kampens dommer og fjerdedommer, da de mente, bolddrengene var medvirkende til at trække tiden. SE KLIPPET I TOPPEN AF ARTIKLEN.

På trods af tidsudtrækket fik AaB altså et enkelt point med - og det betyder, at de og Randers nu begge har sikret overlevelse i Superligaen.

Nu kan de i stedet fokusere 100 procent på det eneste, der er tilbage at spille om. Syvendepladsen, der giver en playoff-kamp mod fjerdepladsen i en direkte duel om europæisk fodbold.

Det var ellers forventet, at AaB ville komme bragende ud til kampstart efter en yderst skuffende præstation mod Brøndby i semifinalen i Pokalturneringen. Men det var Hobro, der startede bedst og kom fortjent foran.

AaB møder næste lørdag Vendsyssel ude.