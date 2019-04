Ståle Solbakken var sikker på, Jonas Wind ville få ophævet sin karantæne.

Men det sker ikke, skriver FCK på klubbens hjemmeside.

»Fodboldens Disciplinærinstans har afvist F.C. Københavns protest mod udvisningen af Jonas Wind mod Esbjerg i søndags, og han afsoner derfor en karantænedag på søndag mod OB,« skriver klubben.

Det var i løbet af første halvleg mod Esbjerg, at Jonas Wind fik to gule kort. Det første fik han for en høj albue, mens han fik nummer to, da dommeren mente, han filmede. I sidstnævnte situation gik en modspiller ned i en tackling på angriberen, der valgte at hoppe over ham.

Jonas Wind blev vist ud i første halvleg, da han fik sit andet gule kort for film. Foto: Lars Møller Vis mere Jonas Wind blev vist ud i første halvleg, da han fik sit andet gule kort for film. Foto: Lars Møller

Efterfølgende faldt han til jorden, og det blev altså takseret til et gult kort og en tidlig badebillet til den unge FCK-angriber.

Efter opgøret lagde klubbens træner Ståle Solbakken ikke skjul på, at han forventede dommen ville blive omstødt.

»Jeg regner med, at han ringer mig op og siger, at 'dette var håbløst, og vi trækker kortet tilbage'. Han har vel nogle censorer, der skal gennemgå kampen,« sagde FCK-manageren, der altså ikke har fået medhold.

I kendelsen fremgår det at kampens dommer, Mads-Kristoffer Kristoffersen har genset kendelsen, og han står ved sin dom, hvor det blandt andet lyder:

»At det stadigvæk er dommer Mads-Kristoffer Kristoffersens overbevisning at Jonas Wind forsøger at snyde ved at lade som om, at der er begået en forseelse mod ham i sit fald,« fremgår det i kendelsen, ligesom det også er dommerens vurdering, at 'det virker unaturligt og overdrevet'.

Jonas Wind så selv chokeret ud, da han fik vist sit andet gule kort. som han heller ikke var helt enig i efter kampen.

»Det andet gule kort… Ja, jeg dribler forbi, og så kommer der lidt af en benbrækkertackling, hvor jeg føler, jeg bliver nødt til at hoppe over og undvige den, hvis jeg vil beholde begge mine ankler i god behold. Intentionen er jo ikke at lave skuespil, det ville være dumt, når jeg havde et gult kort i forvejen,« sagde Jonas Wind.

Men klagen har altså ikke hjulpet, og U21-landsholdsspilleren må altså se søndagens kamp mod OB fra tribunen. I seneste opgør var FCK i forvejen en smule ramt på de offensive pladser, da både Pieros Sotiriou, Viktor Fischer og Robert Skov alle var ude med skader.