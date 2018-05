Det bliver et særdeles svækket FC København-mandskab, som i morgen skal forsøge at stikke en kæp i hjulet på guldbejlerne og rivalerne fra Brøndby IF.

For ikke alene er den formstærke topangriber Federico Santander som ventet ude af truppen, det samme er nu også forsvarsstyrmad Erik Johnasson. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Santander fik en lille forstrækning i låret i Horsens og er lige nu kun 90 procent klar, så kampen i morgen kommer tre dage for tidlig for hans vedkommende. Men vi har en forventning om, at han er klar til AaB-kampen på søndag. Det samme gælder Erik, som også har lidt problemer med baglåret og derfor heller ikke er med i truppen til i morgen.« siger træner Ståle Solbakken efter dagens lukkede træning i Parken.

Erik Johansson under Superligakampen i Parken mellem FCK og AC Horsens, lørdag den 21. april 2018. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Erik Johansson under Superligakampen i Parken mellem FCK og AC Horsens, lørdag den 21. april 2018. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

Ifølge klubben var Santander ikke på banen her til formiddag i Parken, mens Johansson, som for nylig vendte tilbage i aktion i kamp efter at have været skadet siden juli, var med i en del af øvelserne.

Der er nu lagt op til, at det bliver Denis Vavro og Mikal Lüftner, som skal udgøre FCK's midterforsvar mod Superligaens nummer et.

»De to har været meget stabile her i foråret, og især i Denis har taget nogle vældig store skridt i forhold til det udgangspunkt han havde. De spillede også en rigtig god kamp senest mod Brøndby, så jeg er helt ubekymret ved at lade dem spille sammen igen,« siger Solbakken.

Federico Santander blev dobbelt målscorer for FCK mod Horsens i sidste runde. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Federico Santander blev dobbelt målscorer for FCK mod Horsens i sidste runde. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Pieros Sotiriou er tilbage i truppen og også Pierre Bengtsson er ny i forhold til kampen sidste fredag mod AC Horsens. De erstatter skadede Santander og Johansson, der ventes klar til AaB-kampen næste søndag.

Her er hele FCK's trup til søndagens brag i Parken, som kan blive meget afgørende for Brøndby IF's guldjagt, men også for FCK's drøm om at fastholde tredjepladsen i Superligaen:

1: Stephan Andersen

3: Pierre Bengtsson

6: William Kvist

7: Viktor Fischer

10: Carlos Zeca

14: Nicolaj Thomsen

16: Ján Greguš

18: Mads Roerslev

19: Denis Vavro

20: Nicolai Boilesen

22: Peter Ankersen

23: Jonas Wind

26: Carlo Holse

27: Michael Lüftner

28: Pieros Sotiriou

29: Robert Skov

33: Rasmus Falk

41: Kim Christensen