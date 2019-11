Med over 200 kampe i FCK-trøjen er Dame N'Doye en mand, som har set lidt af hvert i den danske hovedstad.

I sine i alt fem år i FC København har den 34-årige angriber spillet med mange profiler, men i august ankom den, der vel nok har fået allermest opmærksomhed: Nicklas Bendtner.

»Nicklas Bendtner har haft medierne med sig, men det er normalt. Han har givet meget til danskerne og udrettet meget,« siger Dame N'Doye til B.T.

»Bendtner er et barn af Danmark, og derfor er han interessant for danske medier.«

Selvfølgelig er han frustreret. Dame N'Doye om Viktor Fischers måltørke

Evigt kulørte Nicklas Bendtner kom til klubben sidst i august, men Dame N'Doye, der fik endnu en direkte konkurrent i Bendtners ankomst, har aldrig set danskeren som en trussel.

Faktisk ser han det som noget positivt.

»Det forstyrrer mig ikke. Jeg er glad for at tale med folk, som er dygtige. Jeg lærer stadig. Hvis bare jeg kan pille en lille ting ud, som jeg kan lære, så forbedrer jeg mig også,« siger Dame N'Doye.

Siden senegaleseren vendte tilbage til FCK i sommeren 2018, har han blandt andet gjort et nyt bekendtskab: Med en anden FCK-stjerne, Viktor Fischer.

Viktor Fischer og Dame N'Doye har skabt et stærkt bånd både på og uden for banen. Foto: Henning Bagger Vis mere Viktor Fischer og Dame N'Doye har skabt et stærkt bånd både på og uden for banen. Foto: Henning Bagger

Ofte ser man dem sammen juble over N'Doye-scoringer på banen, og Dame N'Doye erkender da også, at de to spillere har et specielt bånd.

»VI taler meget uden for banen og griner sammen,« fortæller han.

Alligevel er det ikke bevidst, at det ofte er Fischer, han springer i armene på. Der er dog én ganske særlig forklaring på det.

»Oftest er det ham, der lægger op til mine mål. Han arbejder meget for at sætte mig i situationer, hvor jeg kan score. Derfor takker jeg ham.«

Dame N'Doye har scoret 113 mål for FC København. Foto: Henning Bagger Vis mere Dame N'Doye har scoret 113 mål for FC København. Foto: Henning Bagger

Viktor Fischer kom til klubben i starten af 2018 og blev hurtigt en af holdets bærende spillere. På det seneste har det dog været lidt sværere for Fischer, og N'Doye erkender, at det ikke er nemt for danskeren.

»Selvfølgelig er han frustreret,« siger Dame N'Doye.

»Han (Fischer, red.) vil gerne vise sig frem og være en spiller, man lægger mærke til. Det er jo bare godt. Jeg forstår godt, at det kan være frustrerende for ham lige nu, men jeg siger til ham, at han bare mangler det ene mål. Han må fortsætte uden at give op. Bliver han irriteret og lader sig rive med, bliver det bare værre.«

Faktisk har Nicklas Bendtner døjet med samme problem. Længe ventede han på at få hul igennem og score sit første mål for FCK.

Kassen faldt i sidste uge mod FC Nordjælland, og N'Doye havde nærmest på spåkonemanér forudset, hvad der ville ske.

»Det har vi grinet lidt af,« fortæller N'Doye.

»Jeg stod og snakkede om det med Bendtner og Fischer. Jeg sagde til dem, at jeg tror, at mål kommer af sig selv, ud af ingenting. Det vigtigste er arbejdet for holdet, og hvis man gør det, og folk har tiltro til én, skal målet nok komme. Så lander der pludselig en tilfældig bold lige for ens fødder. Det var det, der skete for Bendtner mod Nordsjælland. Den bold kom helt ud af det blå.«

Indimellem giver fodbold bare ikke mening. Rationale eksisterer ikke, og det er en del af det, der driver den 34-årige, målsultne N'Doye.

»Det, som jeg tager med fra fodbold, er, at det ikke er et logisk spil. Man skal altid tro på det, for det er ikke logisk, og lige til det sidste, kan man få noget ud af det.«