Dame N'Doye har været en del af fodboldverdenen i lang tid.

Derfor ved han præcis, hvad han skal svare, når han bliver spurgt ind til, hvad fremtiden byder på.

»Nej, jeg ved det ikke. Lige nu nyder jeg det bare, og så ser vi,« siger den 35-årige senegaleser – hvis kontrakt med FC København udløber 30. juni i år – og tyndslider en i forvejen meget slidt fodboldkliché.

I Superligaen har angriberen misset godt halvdelen af klubbens kampe grundet skader.

Det til trods har den effektive målskytte banket bolden i nettet otte gange i 12 kampe.

Om det er nok til at få FCK til at forlænge med N'Doye, er endnu uvist, men trykker man målscoreren lidt på maven, afslører han faktisk en smule om hans egne ønsker.

»Jeg har ikke talt med nogen, og jeg følger bare min kontrakt.«

Hvad har du mest lyst til?

»Der er ikke så meget at sige. Hvis klubben er tilfreds med mit arbejde, så må den jo få mig til at skrive under. Hvis ikke de er glade, så gør det heller ikke noget,« siger han og forklarer, at han stadig elsker fodbold, og at han vil være dér, hvor han er 'ønsket'.

Samtidig kommer han med et kryptisk praj om, at han gerne vil fortsætte hos de danske mestre.

Hvis du kan fortsætte i FCK, og klubben vil forlænge, vil du så gøre det?

»Hvorfor ikke?«

Dame N'Doye (th.) fejrer sin scoring mod Celtic med Mohammed Daramy (tv.) og Guillermo Varela (midten). Foto: LEE SMITH Vis mere Dame N'Doye (th.) fejrer sin scoring mod Celtic med Mohammed Daramy (tv.) og Guillermo Varela (midten). Foto: LEE SMITH

På trods af sin fremskredne alder er angriberen, der har spillet over 200 kampe i FCK-trøjen, stadig afgørende.

I torsdags scorede han i storkampen mod Celtic i Europa League, og her spår han, at holdet kan nå langt.

»Selvfølgelig. Der er talent, og det begynder at vise sig. De unge begynder også at turde mere.«

Et par dage senere trak N'Doye sig så i opvarmningen med endnu en småskade.

Denne gang var det forud for kampen mod AaB, hvor han mærkede en mindre smerte.

Den har dog intet at gøre med den knæskade, som holdt ham ude i omkring to en halv måned i sensommeren og efteråret.

»Jeg ville ikke risikere noget. Nogle gange skal man kunne sige stop. Man skal ikke presse den, for der er mange kampe,« fortæller N'Doye og afslører, at han allerede er klar til at spille i den kommende weekend.

Her skal FCK møde AC Horsens i Parken på søndag.