AaB lukkede fodboldåret 2021 med et hjemmebanenederlag til FCK – derfor sluttede holdet efteråret som 4'er, hvor en sejr havde givet en andenplads.

Trods den bitre afslutning er aalborgenserne altså tilbage i toppen af dansk fodbold, men måske er det mere held end forstand for AaB.

Det viser tal fra SpilXperten.

»Det er nærmest naturstridigt, at AaB har haft 22 store chancer mod sig, men blot har lukket mål ind på de fem,« skriver Benjamin Leander i et blogindlæg om det, han kalder »heldige og dygtige AaB«.

AaB's målmand Jacob Rinne landede en flot halvsæson, hvor han stod bag flest redninger på de såkaldte 'expected goals'-chancer. Det gav også ham en plad spå 'Efterårets Hold' kåret af B.T.s sportsjournalister.

I Superliga-statistikkerne over 'store chancer' har AaB overpræsteret, når man kigger på, hvor store chancer de har afholdt modstanderne fra at score på. Men også i den anden ende har nordjyderne været skarpe på udnyttelsen.

En af forklaringerne, ifølge Benjamin Leander, er AaB-målmand Jacob Rinne, der har været en stor profil og også blev belønnet med en plads på B.T.s 'Efterårets Hold'.

Svenskeren, der kan være fortid i AaB til sommer, er den målmand med flest redninger på 'store chancer'. Derudover har Rasmus Thelander og resten af AaB-forsvaret, på de resterende 13 chancer, blokeret de fire, mens modstanderens angribere har sparket syv forbi og ramt overliggeren på de sidste to.

»Jeg har et godt forhold til mine forsvarsspillere, hvor vi har talt meget om, at de skal dække de rigtige vinkler og en side af målet. Det gør det nemmere for mig, fordi jeg så skal dække lidt mindre. Så meget kredit til dem,« har AaB-målmand Jacob Rinne sagt til B.T. tidligere sagt om sin redningsstatistik.

Har AaB været heldige i denne sæson?

AaBs præstation bliver kaldt en »omvendt Sønderjyske,« da holdet fra Haderslev har den stik modsatte udnyttelse af store chancer. Holder AaB fast i topplaceringen, vil der være paralleller til Esbjergs bronzemedaljer i 2018, der i høj grad var baseret på lignende overpræstering, skriver Benjamin Leander:

»Herfra er der sund skepsis i forhold til, om AaBs fornemme pointhøst også varer ved i foråret,« fortæller Leander og peger på at AaB i otte kampe mod andre hold i top 6 ikke har vundet én eneste.

Netop problemerne med de andre tophold, var noget som AaB-træner Marti Cifuentes selv adresserede efter FCK-kampen:

»Vi skal forbedre os en del,« sagde katalaneren dengang til B.T.

AaB's Rasmus Thelander(th) og Ivar Fossum har været to af de klareste profiler for AaB i efteråret.

»Det er med statistikker som med miniskørter. Det giver én masse gode ideer, men skjuler det, der er vigtigt,« sagde den nu afdøde, legendariske Brøndby-træner, Ebbe Skovdahl.

Og pointene kunne være endnu flere, for andre tørre tal afslører, at de rød-hvide aalborgenserer også er det hold i Superligaen med flest afslutninger på træværket.