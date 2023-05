Hvad er det, de laver ude i Brøndby?

Det undrer panelet i B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet: Ugens Rapport' sig over i denne uges udgave af Superliga-podcasten, der hver uge svinger hammeren over vores elskede danske liga.

For cheftræner Jesper Sørensens tilgang til Brøndby-holdet fører ingen vegne – eller i hvert fald fører det stik imod filosofien og strategien på Vestegnen, og derfor fatter panelet ingenting af, hvad der sker i Brøndby IF.

»Jeg synes, det er mystisk, hvad der foregår i Brøndby – og jeg forstår ikke projektet. For selvfølgelig skulle Jesper Sørensen have stoppet blødningen, der var i begyndelsen af slutspillet. Men han holder fast i den her treback-kæde – og det er SLET ikke det, de vil.«

»Det er underligt. Hvad vil de med resten af den her sæson?« lyder det blandt andet, inden der i panelet tilføjes:

»Det går stik imod alt, hvad de gerne vil. Der mangler perspektiv, og jeg synes, de virker lidt i identitetskrise.«

Panelet kritiserer blandt andet også Brøndby-træneren for hans sparsomme brug af unge spillere fra Masterclass – klubbens akademi.

Hør hele diskussionen herunder.