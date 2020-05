I Aarhus skal fansene med al sandsynlighed finde en ny midtbaneyndling efter denne sæson.

Dynamoen Mustafa Amini, der i fire år har huseret på AGFs midtbane med succes, har kontraktudløb denne sommer, og han regner med et farvel til klubben.

»Jeg har været i Danmark i fem år nu, og hvis noget godt dukker op, vil jeg selvfølgelig kigge på det. Det er en del af fodbolden, at man tager videre. Hvis der ikke gør det, må vi se på det,« siger Mustafa Amini.

Du har haft chancen for at blive, men har sagt nej til et tilbud om en ny kontrakt i AGF?

»Ja, ja, selvfølgelig. AGF har været gode ved mig, og det er et sted, jeg vil huske resten af mit liv. Aarhus er den by, hvor min datter er født, så jeg tror aldrig, at jeg vil glemme den.«

Det lyder, som om du er på vej væk?

»Ja, men det er stadig ikke 100 procent sikkert. Men det er sådan, det er, og forleden fik jeg at vide, at jeg er den udenlandske spiller, som siden 1991 har spillet flest kampe for AGF, og det er stort af en australsk dreng. I sidste ende var det min agent, Buddy Farah, som fik mig til Danmark, og det er jeg meget taknemlig for. Jeg er ret glad for at opnå denne titel, det er en meget stor ære, og forhåbentlig åbner det døren for endnu flere australske drenge i dansk fodbold,« lyder det fra Amini.

Han håber, at der igen vil blive budt velkommen til tilskuere på stadioner i Danmark inden et forventet farvel til AGF.

Hvis vi gør det, vil de huske mig for altid, fordi det er lidt af en bedrift. Mustafa Amini

»Det mest triste vil være, når jeg smutter – hvis jeg smutter – at det skal ende på denne måde uden fansene, og jeg ikke får sagt ordentligt farvel. Så derfor håber jeg, at jeg vinder pokalen til dem og giver dem en plads i Europa.«

»Det fortjener en by som Aarhus og dens mange gode fans. Hvis vi gør det, vil de huske mig for altid, fordi det er lidt af en bedrift,« pointerer han og melder om god personlig form inden Superligaens genstart.

»Vi havde en yoyo-test, da vi kom tilbage, og jeg slog faktisk min personlige rekord, så det var ret fedt. Alle glæder sig til at spille fodbold igen, og vi har en pligt til at gøre det og give noget til fansene. Vi håber alle, at vi kommer til at spille foran dem igen, men må undvære dem nu, selv om det kan være svært at spille uden dem.«

Samtidig slår australieren fast, at han ingen aftale har med nogen klub efter sommerferien, selv om han har kunnet forhandle frit med alt og alle i snart et halvt år.

Amini vil gerne huskes for altid i AGF.

»Det hele er uvist, og det er det jo for mange spillere med udløb. Mange ligaer er lukket ned og er endnu ved at finde ud af, om de skal genstarte. Det er ikke nemt at være kontraktløs snart, for der er ikke mange, der rækker ud efter nye spillere, fordi klubberne heller ikke ved, hvad der skal ske,« siger Amini og tilføjer:

»Sådan er fodbold i øjeblikket, men jeg er rolig og glad i Aarhus og håber bare, at vi får sluttet sæsonen godt af. Vi skal forblive i top-tre og vinde pokalen, så klubben kommer i Europa, for Aarhus’ skyld,« slutter Amini, der har haft en meget turbulent tid i coronapausen.

Mustafa Amini blev i begyndelsen af marts far for første gang, da han fik sin datter Vienna med kæresten Nathalie. Tre uger senere ramte han et af livet store nedture, da hans far gik bort.

