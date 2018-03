Øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra topbraget mellem FC Midtjylland og Brøndby

Per Bjerregaard er meget begejstret for det Brøndby-hold, der i øjeblikket går på banen i Superligaen.

Mål, aggressivt spil og en førsteplads i Superligaen. Det er det, der kendetegner Brøndby lige nu. Og det er sød musik for den tidligere Mr. Brøndby, Per Bjerregaard, der trådte tilbage som formand i 2012.

»Jeg synes, det er strålende, som det ser ud nu. De har en dygtig træner, og de spiller præcis, som Brøndby skal, og det er fantastisk at se. Det kan ikke være bedre,« siger Per Bjerregaard, der udover at have været formand også er tidligere spiller og direktør i klubben.

Klubben fra Vestegnen har for alvor fundet melodien i denne sæson, og kommer til at kæmpe med FC Midtjylland om det danske mesterskab. Brøndby har ikke stået med titlen som danske mestre siden 2005, hvor cheftræneren hed Michael Laudrup, og den danske liga gik under navnet SAS Ligaen.

»Der er mange år siden, at vi vandt mesterskabet sidst. Og det er på tide. Det, vi ser nu, er det, som vi har arbejdet med gennem alle årene. Det er hårdt arbejde, og det er offensivt og aggressivt. Det er Brøndbys DNA, og det er det, vi ser i øjeblikket,« siger Per Bjerregaard.

Ifølge den tidligere direktør og formand er det svært at pege på, hvad der præcis er årsagen til Brøndbys store succes, men han roser alle i Brøndby for det arbejde, de har gjort.

»Det er svært at sige, hvad der lige gør, at det fungerer. Men de gør det godt hele vejen rundt - ledelsen, træneren, spillerne, indkøbene og så videre. Alle dem, der har ansvaret og arbejder på og uden for banen får det til at fungere, og så kommer resultaterne,« siger han.

Han tror samtidig, at det her blot er begyndelsen for Zornigers mandskab.

»Det er en ny tid, som Brøndby er kommet ind i. Der er startet en ny æra. Fodbolden har jo udviklet sig enormt de sidste fem år, så tingene er jo anderledes. Det skal det også være. Og jeg er helt sikker på, at Brøndby også vil blande sig om mesterskabet i de kommende år.«

Brøndby skal forsøge at fortsætte de gode takter, når de på søndag møder AC Horsens på udebane.