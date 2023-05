»Jeg synes, jeg er en god målmand. Sådan er det. Han kommer ikke til at score på mig i åbent spil, han kan kun passere mig på straffespark.«

Sådan lød det fra altid kæphøje Kamil Grabara om sin tidligere holdkammerat Patrick Mortensen efter en kamp mellem FC København og AGF i april.

Søndag mødte de to hold hinanden igen, og der lykkedes det faktisk for AGF-topscoreren at passere Grabara med et hovedstød, hvorfor Patrick Mortensen hurtigt fik adresseret FCK-målmandens udtalelser.

»Det blev en lille sejr for mig. Det fik han også at vide, lige efter jeg havde scoret. Jeg sagde bare 'store mand, nu gjorde jeg det'. Noget i den stil. Han smilte bare. Han er en klassefyr, og han gav også et kram efter kampen,« siger Patrick Mortensen, der i den omvendte kamp i mesterskabsspillet i Aarhus brændte en gigantisk chance på Grabara.

Kamil Grabara blev passeret tre gange mod AGF. Også af Patrick Mortensen i åbent spil. Foto: Claus Bech Vis mere Kamil Grabara blev passeret tre gange mod AGF. Også af Patrick Mortensen i åbent spil. Foto: Claus Bech

Efterfølgende noterede han, at Kamil Grabara gned salt i såret.

»Vi har lavet lidt fis med hinanden over de sociale medier, han fik hurtigt postet et billede med den kæmpe chance, han tog i Aarhus, og jeg fik svaret på den. Han turde åbenbart ikke tagge mig i den. Det sagde jeg til ham, at han bare skulle gøre næste gang,« siger Patrick Mortensen og forklarer yderligere efter 3-4-nederlaget i Parken:

»Jeg havde egentlig tænkt, at hvis vi vandt, så havde jeg fundet det klip med hans udtalelser om, at jeg ikke kan score i åbent spil, men jeg synes, den falder lidt til jorden at poste den nu. Desværre.«

Kamil Grabara lagde ikke ret meget i, at Patrick Mortensen har scoret på ham i åbent spil.

»Så han tog det seriøst. Godt spillet. Fint hovedstød. Det føles fuldstændig normalt,« siger Kamil Grabara, som altså trods tre indkasserede mål så sit hold vinde 4-3.

AGF kom ellers foran med 3-2 i anden halvleg, men på en vild slutspurt løb FC København med alle tre point.

»Vi var helt nede i kulkælderen, helt oppe at ringe og så helt nede i kulkælderen igen,« siger Patrick Mortensen og tilføjer om kampen:

»Ah, det gør sgu ondt. Det gør fandeme ondt. Der var også en død stemning i omklædningsrummet. Det er klart, at vi starter utrolig skidt og kommer fortjent bagud med 2-0, men vi får samlet tropperne og snakket tingene igennem hurtigt.«

»Vi får lavet nogle taktiske ting og kommer fortjent på 2-2 inden pause. Vi får også scoret et fint mål ved Tingager og går ikke i stå derfra, men pressede videre og havde chancerne til at lukke kampen fuldstændig, det er det, der gør mest ondt på mig.«

»Hvis vi havde scoret til 4-2, havde de været helt færdige. Der var helt stille på stadion. Men omvendt, når du ikke kender din besøgelsestid i Parken og lukker fire mål ind, så er det også svært at få point med.«

AGF kan dog glæde sig over, at holdet nu har sikret fjerdepladsen.