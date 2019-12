Efter AGF's 1-3-sejr over FC Midtjylland på heden udtalte Patrick Mortensen søndag, at man skulle tage AGF seriøst i mesterskabskampen.

Men nu trækker Patrick Mortensen i land. Det var nemlig ikke det, han mente.

»Det er klart, at jeg fortryder den måde, det kom ud på.«

Det siger Patrick Mortensen dagen derpå til B.T.

(ARKIV) AGF's Patrick Mortensen (9) jubler, efter han har scoret til 2-0 i superligakampen mellem AGF og Brøndby IF på Ceres Park i Aarhus, søndag 24. november 2019. Foto: Bo Amstrup Vis mere (ARKIV) AGF's Patrick Mortensen (9) jubler, efter han har scoret til 2-0 i superligakampen mellem AGF og Brøndby IF på Ceres Park i Aarhus, søndag 24. november 2019. Foto: Bo Amstrup

»Jeg skulle have sagt mesterskabsspillet. Det var midt i rusen og glæden, at det kom ud af munden på mig på den måde. Der manglede lige lidt på ordet, og det gjorde, at det fik en helt anden betydning,« siger Patrick Mortensen.

Det var i et interview med TV3 efter kampen, at Mortensen fik sagt ordene. Ved siden af stod Casper Højer Nielsen, og han fortrød efterfølgende, at han ikke gjorde noget:

»Da jeg stod med Højer, lagde jeg egentlig ikke mærke til det. Højer sagde til mig efterfølgende, at han var lidt ærgerlig over, at han ikke fik rettet mig, for han vidste egentlig godt, hvad jeg mente. Det er klart, at vi er jo ikke idioter. Vi skal ikke begynde at tro, at vi kan det hele. Men jeg synes bare, at det var et fantastisk statement i går,« fortæller spidsangriberen.

Patrick Mortensen har hele tiden talt AGF's succes i denne sæson ned i medierne, og derfor kan han godt se det sjove i, at det er ham, der ender med at komme en tur i mediemøllen:

»Det er lidt komisk, at det er mig, der dummer sig på den måde, fordi jeg gennem hele sæsonen har formået at lægge låg på og bevare benene på jorden og være ydmyg omkring vores situation. Så det var ikke meningen, at det skulle komme ud, som det gjorde i går.«

Mortensen gør det klart, at målet fortsat er det samme, som det altid har været:

Det er ikke mesterskabet, vi snakker om i klubben. Vi har stadig et mål, der hedder top-6, og det ser fornuftigt ud.. Men hvis, eller forhåbentlig når, vi når vores mål, så kommer vi nok internt til at sætte et nyt delmål. Vi har da alle et mål om at slutte så højt oppe i tabellen som muligt. Det er vigtigt at pointere, at vi ikke er færdige endnu. Vi skal fortsætte med at skrabe point sammen,« slutter angriberen.

Patrick Mortensen er topscorer for AGF i denne sæson med otte træffere.