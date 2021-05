Mandag blev Brøndby-guldet fejret af titusindvis af Brøndby-fans hele landet over.

Det samme gjaldt også for håndboldspilleren Morten Olsen.

Han var nemlig taget til Vestegnen efter at have spillet første kamp for GOG mod Aalborg Håndbold tidligere på dagen for at være med til at fejre Brøndby-guldet.

Brøndbyfans i forbindelse med superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest Vis mere Brøndbyfans i forbindelse med superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest

»Jeg stod op i stuen under hele kampen og kunne slet ikke slappe af overhovedet,« fortæller landsholdsspilleren, hvor han efter slutfløjtet tog mod Sjælland.

»Når man har stået på stadion, siden man var helt lille ... Brøndby har man jo i hjertet, og når de så vinder efter alt det, som de har været i gennem i så mange år, så er det bare fantastisk.«

Og når spørgsmålet falder på, hvad der er fedest – Brøndby-guldet eller landsholdstriumfer, så er den lidt sværere.

For ifølge Morten Olsen kan man slet ikke sammenligne de to ting, da det er vidt forskelligt, selvom Brøndby-guldet lige nu betyder mest i øjeblikket.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Og Morten Olsen har fulgt Brøndby i tykt og tyndt. Han var sågar med i Horsens i 2018, hvor Finnbogason afgjorde Brøndbys skæbne.

Og derfor føltes denne sejr også ekstra godt for mange Brøndby-fans, inklusiv Morten Olsen selv.

Morten Olsen spiller som skrevet Final 4 med GOG Håndbold, hvor de tabte første etape hjemme mod Aalborg Håndbold med 28-30.

Næste kamp bliver torsdag i Aalborg.