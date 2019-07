Lidt drastisk, markant og en kæmpe degradering.

Sådan lyder det om det, der lige nu foregår i Brøndby IF, fra fodboldekspert Morten Bruun.

»Hvis det er, som det forholder sig, er det et meget markant skridt fra Brøndbys side. Ebbe Sand er nærmest lige tiltrådt. Jeg tror, alle har svært ved at forestille sig, at både Ebbe Sand og Carsten V. Jensen skal være der samtidig. Det har man næsten ikke fantasi til at forestille sig,« siger Morten Bruun til B.T. Sport.

Tirsdag eftermiddag kom det frem, at der efter alt at dømme venter i hvert fald en rokade på Vestegnen. Klubben henter, som det ser ud, Carsten V. Jensen som sportsdirektør, og Ebbe Sand bliver degraderet, fortalte kilder tirsdag til B.T..

Og her undrer Morten Bruun sig over, at Carsten V. Jensen ikke er blevet hentet tidligere. For eksempel for et halvt år siden, selvom det ikke er til at vide, om han også var i spil der, fortæller han.

Dog vil han ikke kalde matchet med Ebbe Sand og Brøndby forkert.

»Jeg ved ikke, om det var matchet. Matchet var vel fantastisk. Man er faldet pladask for Ebbe Sands historik med klubben og har følt, det var lige noget, fans og sponsorer ville elske. Der er noget, der tyder på, man glemte at tjekke mandens kvalifikationer, når man allerede et halvt år efter må sige, det ikke duer,« siger Morten Bruun.

»Det er et stort nederlag for Ebbe Sand, men det er det også for Brøndby og Jan Bech – at man har kunnet skyde så meget forbi. At man efter et halvt år må sige, at det ikke går, og at vi skal have en anden ind på så markant en position. Vi var jo nok allesammen klar over, at Troels Bech ville blive vanvittigt svær at erstatte. Man står stadigvæk tilbage med en fornemmelse af, at det var en ubegribeligt kort snor, Ebbe Sand fik.«

Ebbe Sand bliver efter alt at dømme degraderet i Brøndby. Foto: Mads Claus Rasmussen

Morten Bruun mener også, at degraderingen er af hård karakter.

»Som det står nu, hvor det, vi må antage, er, at det ikke er hans eget ønske, så er det årtiets degradering i dansk fodbold. Det må man jo sige,« siger Morten Bruun. Han understreger, det ikke handler om Carsten V. Jensens kvalifikationer.

Tværtimod, for i ham får Brøndby en meget dygtig mand, understreger Morten Bruun.

»Man tænker, det er et drastisk skridt, men i og med, der med det samme kommer en mand ind, der er langt mere kvalificeret, kommer de til at stå styrket tilbage. Carsten V. Jensen er meget dygtigere til det job. Der er et prestigetab, som er pænt voldsomt, men så heller ikke mere. Det var værre, hvis man hentede en helt uprøvet. Man har nærmest headhuntet den dygtigste,« siger Morten Bruun.

Og ifølge ham venter der to store opgaver på Vestegnen. Mesterskaber og ikke mindst Masterclass, som lige nu 'ikke fungerer'.

Noget, der dog ikke er Ebbe Sands skyld, og Morten Bruun mener heller ikke, det kan have kostet ham posten, for sådan noget tager tid.

»Carsten V. Jensen kommer fra en klub, der er god til at uddanne spillere til at klare springet til Superligaen. Rent sportsligt er der ikke den store forskel på FC Nordsjælland og Brøndby. Den er i hvert fald mindre, end den burde være. Det er den store organisatoriske opgave for Brøndby,« siger Morten Bruun.

