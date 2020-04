En god keeper skal helst have både hurtige hænder og fødder, og så skal reflekserne være i orden.

De gode keepere har der heldigvis være nogle stykker af i Superligaen gennem tiden, og flere af dem har undervejs i deres tid i Superligaen disket op med vaskeægte mirakler og verdensklasseredninger.

Vi har været i arkiverne og samlet en række af de vildeste redninger i Superligaen. Frederik Rønnow, Sten Grytebust og Aleksandar Jovanovic er nogle af dem, der har brilleret på stregen.

Se dem i videoen i toppen af artiklen.

Her redder Frederik Rønnow et forsøg fra Paul Onuachu i opgøret mellem Brøndby og FCM i 2017. Foto: NENT Vis mere Her redder Frederik Rønnow et forsøg fra Paul Onuachu i opgøret mellem Brøndby og FCM i 2017. Foto: NENT

Fodparader og hurtige hænder

Brøndbys tidligere keeper Frederik Rønnow er en af dem, der har fået både modspillere og kommentarer til at tabe underkæben med lidt af en monsterredning.

Tilbage i 2017 kunne Brøndby i den grad takke Rønnow for, at de løb med en 3-2-sejr over FC Midtjylland.

I anden halvleg stoppede han et forsøg fra daværende FC Midtjylland-spiller Paul Onuachu, der så ud, som han var i chok, da det gik op for ham, at Rønnow havde pareret forsøget med foden.

»Han kan stadigvæk ikke forstå det, nærmest i chok!« kunne man høre kommentatoren sige, da kameraet fangede et glimt af Onuachu kort efter redningen.

Her redder daværende OB-keeper et hovedstød fra FCK's Rasmus Falk på mirakuløs vis. Foto: NENT Vis mere Her redder daværende OB-keeper et hovedstød fra FCK's Rasmus Falk på mirakuløs vis. Foto: NENT

Hvor Frederik Rønnow i førnævnte situation var hurtig med foden, har Sten Grytebust demonstreret, hvor hurtige hænder en keeper kan have.

Det gjorde han i sin tid som keeper for OB, da fynboerne led et beskedent 1-0-nederlag til FCK tilbage i 2018.

FCK's Rasmus Falk kom frem til en noget nær perfekt hovedstødsmulighed, men Grytebust stoppede bolden på stregen - bogstaveligt talt - med en langstrakt arm.

Du kan se Rønnows, Grytebusts og flere andre spekatukulære redninger fra Superliga-arkivet i videoen i toppen af artiklen.