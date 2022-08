Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har været en begivenhedsrig sommer for 20-årige Mohamed Daramy.

For nylig vendte han hjem til sin hjerteklub FCK på en etårig lejeaftale, og tidligere på sommeren blev han gift – efter blot et års forhold – med hustruen Alia – og det har sendt det ydmyge stortalent på en lyserød sky.

Det fortæller han til B.T.

»Jeg er rigtig glad for tiden. Vi har kendt hinanden siden maj sidste år, og så følte vi, at det var den rette timing for det hele denne sommer.«

»Det føltes helt rigtigt, og vi er meget glade for hinanden – så vi var slet ikke i tvivl om, at vi skulle giftes,« siger den hjemvendte FCK-stjerne.

Ægteskabet blev fejret i slutningen af juni ved en mindre sammenkomst med venner og familie.

»Jeg var i Ajax og havde ikke så meget tid til det hele, så vi har ikke holdt bryllup endnu. Det var en stille og rolig fejring med familie og venner, men det var en fed dag, og det var også vigtigt for mig at få på plads,« lyder det fra FCK'eren.

Daramy er som bekendt vendt hjem til København – nærmere bestemt Hvidovre, hvor han for tiden bor hos mor – men på længere sigt er det planen, at han og konen skal flytte sammen.

Foto: Philip Davali Vis mere Foto: Philip Davali

»Vi kommer til at bo sammen på et tidspunkt. Men lige nu bor jeg hos min mor, og det er dejligt. Jeg har talt med FCK om at finde et sted at bo, men det er ikke noget, jeg stresser med,« fortæller den drønhurtige kantspiller, der for første gang flyttede ud, da han for et år siden skiftede FCK ud med Ajax.

»Jeg havde det egentlig fint med at flytte ud og bo alene. Jeg kan også godt lide at være alene, så det har ikke været noget problem.«

»Så har jeg også haft min familie, kone og venner på besøg, og uden for banen har det været fedt med gode bånd til holdkammerater og så videre – men intet slår det rigtige hjem her.«

Og hjem, det er FCK for Daramy, der blandt andet har tatoveret en løve på kroppen. Det skulle man blot bevidne Daramys ankomst foran talrige FCK-fans i Roskilde Lufthavn for at se.

Foto: Philip Davali Vis mere Foto: Philip Davali

»Det var utroligt fedt at komme hjem til. Desværre måtte jeg ikke sige noget til alle fansene, så jeg skulle skynde mig væk, selv om jeg gerne ville hilse på alle. Det var fedt at se, at de stadig er glade for mig, for jeg har savnet dem,« siger FCK-stjernen.

Efter B.T.s afsløring af Daramys skifte mandag mærkede hovedpersonen også den enorme kærlighed på de sociale medier.

»Min telefon blev brandvarm, da historien kom ud. Så snart jeg tændte den, kom der bare beskeder ind. 'Please, kom hjem – Vi glæder os til at se dig – Vi har brug for dig – Kom hjem inden derby', skrev de. Det var super fedt, og det ramte mig,« afslutter Daramy.

Han nåede altså hjem til FCK, inden ærkerivalerne fra Brøndby venter på søndag i Daramys comeback-kamp.