Hobro IK's Jesper Bøge glæder sig til at møde sidste sæsons sølvvindere fra Brøndby IF, og han er meget begejstret for deres energiske spillestil

Hobro IK tager på søndag imod Brøndby IF i Superligaen. For en lille klub som Hobro betyder det meget, når de store drenge kommer på besøg, og Jesper Bøge glæder sig da også til opgøret.

»Det gør jeg bestemt, det er altid sjovt at møde Brøndby. Når et stort hold i Danmark kommer på besøg her, det er altid sjovt, og vi ved, de kommer med masser af tilskuere. Der er altid en speciel stemning, når vi har dem på besøg, så selvfølgelig glæder jeg mig til det,« siger Bøge til klubbens hjemmeside.

Alexander Zorniger har med sin ankomst til vestegnsklubben ændret deres spilletstil. Nu spiller de meget tysk inspireret fodbold med hårdt genpres og hurtige, direkte angreb. Det er også en spillestil, som Jesper Bøge er meget begejstret for, da det normalt ikke rigtig er noget, som man ser i dansk fodbold.

»Det er spændende, og det er nyt. Det er noget, vi ikke har set før sådan rigtigt i dansk fodbold. Man ved, man hele tiden skal være på dupperne, når man møder Brøndby. De kommer i det der aggressive pres, og så vil de gerne spille sindssygt direkte. Der er ikke meget possession over dem. Det er altid sjovt, og man ved, man skal være 100% fokuseret, når man møder Brøndby, og det skal vi være klar til på søndag, hvis vi vil have noget med fra den kamp,« siger Bøge.

Hobro IK har fået en forfærdelig start på Superligaen med to nederlag. Brøndby har vundet en enkelt kamp og spillede i sidste spillerunde uafgjort mod oprykkerne fra Vejle Boldklub.

