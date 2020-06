Lars Olsen er færdig i Superliga-klubben Esbjerg. Han blev ansat i oktober 2019 og nåede dermed kun 225 dage som cheftræner.

Tirsdag har klubben nemlig stoppet samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Det oplyser Esbjerg i en pressemeddelelse.

Sportschefen i klubben, Jimmi Nagel Jacobsen, fortæller, at spillertruppen har mistet tilliden til træneren.

»Vi havde gerne set Lars Olsen i spidsen for EfB i lang tid fremover, men efter oplysningerne i går om manglende tillid fra den samlede spillertrup og den efterfølgende dialog med Lars, har vi valgt at imødekomme hans ønske om at stoppe. Samtidig ønsker vi Lars held og lykke fremover og takker ham for indsatsen i en svær sportslig periode.«

Esbjerg tabte søndag 3-1 i Odense. Foto: Claus Fisker Vis mere Esbjerg tabte søndag 3-1 i Odense. Foto: Claus Fisker

Han tilføjer, at det nu gælder om at stå sammen.

»Tidspunktet for en case som denne er aldrig god, men vi må nu stå sammen som klub og kigge frem mod de sidste, afgørende kampe i 3F Superligaen, og heldigvis får vi allerede fredag chancen for at gå ud og vise, at vi vil give alt for at redde livet i Superligaen.«

Jimmmi Nagel Jacobsen siger til B.T., at han ikke ønsker at gå i detaljer omkring situationen.

»Vi går ikke i detaljer omkring interne detaljer fra et personalemøde. Men mistilliden skal forstås sådan, at spillerrådet havde bedt om et møde, hvor de udtrykte manglende tillid, og det har vi selvfølgelig lyttet til. Det er så Lars’ ønske, at han gerne vil stoppe nu på grund af mistilliden, og det ønske har vi været nødt til at efterkomme.«

Lars Olsen blev mandag mødt af en samlet spillertrup, der fortalte, at de havde mistet tilliden til ham.

Dermed blev 1-3-nederlaget til OB søndag aften i Odense Lars Olsens sidste kamp for den sydvestjyske klub.

Hvem, der skal overtage trænersædet, meldes ud på et senere tidspunkt.

Esbjerg sluttede som nummer 13 i Superligaens grundspil. Dermed skal de møde Randers, Horsens og Hobro i nedrykningsspillets gruppe to.