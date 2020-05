»Uden familie, holdkammerater og venner ville jeg ikke kun stå så styrket og komme videre så nemt, hvis man kan sige det sådan.«

Sådan siger fodboldspiller Jesper Hansen, der til daglig vogter målet i FC Midtjylland.

Til maj er det et år siden, Jesper Hansen mistede sin lillebror. Og selvom savnet aldrig går væk, har han fået den bedste hjælp af både venner, familie og sin klub.

»Det har selvfølgelig været specielt, og det har været med store savn. Jeg havde en samtale med min mor om, at tiden er gået så stærkt. Der er allerede snart gået et år, og vi savner ham selvfølgelig helt sindssygt,« fortæller FC Midtjylland-keeperen i et interview til Viaplay Sport Live, som du kan se et klip fra i videoen i toppen af artiklen.

FC Midtjyllands Jesper Hansen og Awer Mabil efter pokalfinalen mellem Brøndby-FC Midtjylland i Telia Parken, fredag den 17. maj 2019.

»Jeg har jo fået den hjælp, jeg havde forventet, at jeg ville få, og jeg har brugt familien til at komme videre. Jeg synes, at jeg er kommet rigtig godt videre, og fodbolden har selvfølgelig hjulpet mig lige fra den dag, det skete, og til i dag, hvor det også er gået fint med en god sæson og personlig succes,« fortæller Jesper Hansen.

Han er taknemmelig for al den hjælp, han har fået fra sin omgangskreds.

»Jeg bruger al den energi, jeg har fået fra venner og familie og holdkammerater, til bare at klø på. Det har givet mig noget styrke til at fortsætte,« siger Jesper Hansen.

Det var på tragisk vis, at Jesper Hansen mistede sin lillebror, der den 10. maj sidste år afgik ved døden efter en trafikulykke. Han blev 29 år.

Søndagen efter ulykken var han ikke med i truppen, der mødte FC København i Superligaen.

Men den 17. maj vogtede han det midtjyske bur i pokalfinalen mod Brøndby i Parken, som FC Midtjylland vandt.

Her blev Jesper Hansen den helt store redningsmand, da han reddede to skud i straffesparkskonkurrencen.

»Vi vandt finalen, og jeg kunne ligesom give pokalen til min bror, og vi havde selvfølgelig også Awer Mabil, som havde mistet sin søster. Så det var et hårdt år for os og nogle personlige tragedier, som vi hjalp hinanden igennem,« fortæller Jesper Hansen til Viaplay Sport Live.