Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) reagerer nu på den voldsomme video fra søndag, hvor en FCK-fan blev overfaldet i et S-tog.

Og det er en forarget minister, der udtaler sig til B.T.

»Jeg så videoen i morges. Det er dybt forkasteligt.«

»Jeg håber FCK-fyren, der blev udsat for overfaldet, har det godt og er glad for, at så mange danskere har sendt ham gode tanker på sociale medier,« lyder det fra ministeren til B.T.

Justitsminister Mattias Tesfaye kræves på banen, efter video vister aggressiv Brøndby-fan i tog. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Justitsminister Mattias Tesfaye kræves på banen, efter video vister aggressiv Brøndby-fan i tog. Foto: Asger Ladefoged

Mattias Tesfaye tilføjer videre, at regeringen agter at fremsætte et lovforslag, der skal slå hårdere ned på den slags voldelige overtrædelser.

»Jeg går selv på stadion med mine børn. At tage frem og tilbage fra fodboldkampe skal være en tryg oplevelse. Det må aldrig blive utrygt at sidde i S-toget med en fodboldtrøje. Uanset hvem man holder med.«

»Regeringen vil i den kommende folketingssamling fremsætte et lovforslag om skærpet straf, hvis den strafbare handling har en ydmygende karakter,« siger ministeren afslutningsvis.

Videoen, som ministeren kommenterer – og som er blevet delt heftigt på sociale medier, viser en yderst aggressiv Brøndby-fan konfrontere en FCK-fan på grund af hans fodboldtrøje. Han truer FCK-fanen og beder ham på hård vis om at tage FCK-trøjen af og aflevere den til ham.

Modvilligt tager han trøjen af og afleverer den til Brøndby-fanen.

»Fucking nørder. Jeg fucking brænder den. Jaja, hva' så dit lille skvat, hva'? Så er du ikke så sej mere,« lyder det fra Brøndby-fanen, der er gået lidt væk med trøjen, inden han laver en spyttebevægelse mod FCK-fanen.

B.T. har efterfølgende talt med en af fansene, FCK-fanen Mads, der måtte aflevere sin fodboldtrøje til den voldsomme Brøndby-fan.

»Han sagde, at han ville smadre os. ‘Din fucking lort’. Vi var de eneste i FCK-trøjer i den vogn, så vi turde ikke gøre andet end at give ham trøjen. Jeg var i tvivl, om vi ville få hjælp, hvis det var blevet til håndgemæng,« siger Mads, som B.T. har valgt at anonymisere.

»Det hele var meget ydmygende. At sidder der i bar mave i toget. Selvfølgelig var vi bange,« siger han.

Efterfølgende har videoen vakt stor vrede. Også på Christiansborg.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, krævede sågar, at ministeren skulle på banen i sagen.

»Det er i den grad uhyggeligt. Her var det en rolig fodboldfan, der blev tvunget og ydmyget. Men hvad bliver det næste? En turist? En flygtning eller en politisk modstander?« spørger Preben Bang Henriksen.

»Jeg vil bede justitsministeren redegøre for strafniveauet i disse uhyggelige tilfælde. Noget kunne tyde på, at det ikke har et præventivt niveau,« siger han.

Og nu medgiver Tesfaye altså, at den eksisterende lovgivning ikke er tilstrækkelig.

Justitsministeriet oplyser helt præcist, at »regeringen vil ved næstkommende lejlighed fremsætte et lovforslag om ændring af straffelovens § 81 om skærpende omstændigheder ved straffastsættelsen, så det kommer til at fremgå direkte af bestemmelsen og dermed tydeliggøres, at en gernings ydmygende karakter i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed«.